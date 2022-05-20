«Информационные программы сейчас бьют любые сериалы и шоу»
Российское телевидение не знает аналогов в мире. Оно успешно конкурирует со стримингами и наращивает влияние во время спецоперации на Украине. При этом куда сильнее, чем ТВ, на настроения социума может воздействовать холодильник. Об этом в интервью «Известиям» рассказал Владимир Кулистиков. 20 мая один из самых известных медиаменеджеров страны, многолетний глава НТВ, а ныне — советник гендиректора ВГТРК празднует 70-летие.
Вагон для телезрителей
— Вы пришли на телевидение в 1996 году. Как оно изменилось с тех лет до настоящего момента?
— Индустрия сделала за это время огромный прогресс. Наше российское телевидение не знает аналогов в мире. Я внимательно слежу за телевизионным делом в разных странах Европы, в Соединенных Штатах, Канаде. И очевидно совершенно, что мы представляем зрителю наиболее разнообразное «меню» — по содержанию, по жанрам, по подаче. Это касается и наших информационных программ, и наших ток-шоу. И, конечно, нигде нет такого обилия серьезной сериальной продукции, если говорить о публичных больших каналах. Всё это было достигнуто за последние четверть века.
— Однако по части сериалов сегодня серьезную конкуренцию телевидению составляют стриминговые сервисы.
— Естественно. Но стриминги и телевидение — все-таки это разный способ потребления продукции. Стандартное телесмотрение — это семейное, коллективное времяпрепровождение — с обсуждением. Стриминги же, скорее, для индивидуального использования. Особенно если подписчик использует небольшой гаджет, как делают очень многие. Так что, я думаю, своя аудитория есть и там и там.
К тому же здесь есть и возрастной аспект. Более пожилые люди — потребители классического телевидения. Кстати, в последнее время замечено, что этот сегмент аудитории — вроде такого вагона, в который по достижении определенного возраста, на очередной возрастной остановке, скажем, входят всё новые и новые зрители.
— Обычно говорят иначе — что есть, например, поколения, которые сформировались еще в доинтернетную эпоху, и вот они как раз привыкли к телевизору. А следующие поколения уже всё меньше привязаны к этому формату. Вы же говорите, что всё зависит не от смены поколений, а именно от достижения человеком определенного возраста, с которого начинает смотреть телевизор, даже если не имел такой привычки раньше.
— Да, именно так. И знаете, это абсолютно четко прослеживается во всех странах. По достижении определенного возраста люди становятся зрителями классических публичных каналов.
— То есть классическому телевидению в глобальном смысле ничего не грозит?
— Думаю, может грозить только какая-нибудь полоса творческих неудач. Нужны новые жанры, находки. Всё должно развиваться — подача информации, картинка. Вот если это развитие прекратится и телевидение станет архивно-однообразным, тогда, конечно, можно потерять аудиторию. Особенно в условиях такой конкуренции со всех сторон.
Фейк-ньюс против холодильника
— Сейчас часто говорят, что мы живем в эпоху фейк-ньюс, или постправды. И обвиняют в этом, прежде всего, телевидение.
— Не надо преувеличивать воздействие телевидения, да и вообще любых медиа, на поведение людей. Нельзя создать у зрителя совершенно ложные представления о действительности. Да, можно где-то его провести, на какой-нибудь частности, мелочи. Но в целом картину мира зрителя определяет не телевидение. Оно участвует в ее формировании, однако определяет — повседневная жизнь. Телевизор — обычный бытовой прибор, причем не самый важный в доме. Более важный прибор, например, холодильник. И вот если на телевидении будет одно, а в холодильнике другое, зритель отвернется от экрана.
— Сейчас каждый человек тонет в очень большом потоке информации — из соцсетей, из интернета, из различных медиа... Как телевидение может убедить человека доверять именно ему, а не другим источникам?
— Думаю, это очень абстрактное утверждение, что на человека навалилась информация и он захлебнулся в ней. Напротив, сейчас же можно всё проверить. Зритель сверяется со своей повседневной жизнью, с какими-то знакомыми в соцсетях или в соседнем подъезде, с лидерами общественного мнения, и понимает, совпадает ли это с тем, что он видит на экране телевизора.
Думаю, наше российское телевидение достаточно успешно справляется с работой в этих реалиях. Посмотрите, как выросли сейчас рейтинги на всех каналах. И у информационных программ, и у общественно-политических ток-шоу.
«Жесткие» жанры
— Как вам кажется, изменилась ли роль телевидения в нашей стране начиная с 24 февраля?
— Конечно. Несомненно. У зрителей огромный интерес к этим драматическим событиям. И потому авторитет телевидения, тех каналов, которые освещают спецоперацию, резко возрос. Информационные программы сейчас бьют любые сериалы, любые развлекательные шоу. Зрительский интерес сместился, и, соответственно, роль телевидения выросла.
— Можно ли здесь провести параллель с временами, когда вы только начинали свою карьеру в журналистике? В 1991 году вы работали в арабской газете «Аль-Хайят», в 1993-м — на радио. Таким образом, вы в роли репортера застали самые драматичные моменты нашей новейшей истории. Как вы сегодня вспоминаете о тех событиях в контексте вашей журналистской деятельности?
— Тогда и я, и мои коллеги старались объективно отражать те процессы, которые происходили. Например, во время противостояния Ельцина и Верховного Совета я просидел в эфире радио примерно 18 часов (разумеется, с небольшими перерывами). Я вспоминаю об этом времени, конечно, с болью, потому что люди погибали, в том числе и наши коллеги, журналисты. Что в 1993-м у «Останкино» делалось! Помню, к нам приехали в эфир как раз люди, которые были очевидцами тех событий. Это, конечно, было ужасно, страшно. И, вместе с тем, тогда СМИ действительно было о чем говорить и было что делать. Голоса журналистов звучали очень весомо. Конечно, в спокойные времена такого резонанса не бывает.
— Но какая-то цензура всё равно была?
— Я бы сказал, не цензура, а редакционная политика. Она есть всегда и везде. Некоторое время я вел колонку в немецкой газете Die Zeit. Там одним из издателей был экс-канцлер ФРГ Хельмут Шмидт. И вот случилась такая история. В разгар событий 1991 года демократические силы, вооруженные арматурой, зашли в здание ЦК КПСС на Старой площади, где сейчас Администрация Президента, и в кабинете одного из секретарей ЦК нашли конверт, на котором была надпись с указанием суммы и валюты… Я стал описывать эти события, но этот человек оказался личным другом Шмидта. Материал тут же сняли, предупредив меня, чтобы больше я так не делал.
Главный редактор телекомпании НТВ Владимир Кулистиков (справа) на пресс-конференции по итогам собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Телекомпания НТВ» в центральном офисе «Интерфакса», 3 апреля 2001 года
— Считается, что именно вы, став главой НТВ, принесли «жесткие» жанры на телевидение. Расследования, криминальные новости. Когда вас об этом спрашивают, вы всегда говорите, что зрителю это даже полезно — узнать о какой-то другой стороне жизни не на своем личном опыте, а хотя бы через экран. Сейчас, годы спустя, вы считаете, что это действительно принесло аудитории пользу? И достаточно ли жесткое телевидение сегодня?
— Телевидение стало гораздо мягче. Думаю, это как раз и свидетельствует о том, что аудитория наелась «жесткача». Подобные жанры на наших публичных каналах сильно сократились. И в детективных сериалах теперь нет натуралистического показа жертв преступников. После «жвачки» советского телевидения зритель сначала бросился на такие вещи, а потом охладел к ним. Тем не менее считаю, что в новостях объективное отражение действительности, в частности, рассказ о чрезвычайных происшествиях должен занимать важное место. Ведь от этого зависит и отношение зрителей к телевидению в целом — не только к информационным программам. Если замалчивать какие-то криминальные события, точно никакого доверия не будет.
— Рейтинг, показатели телесмотрения — по-прежнему самое важное на телевидении? Или все-таки у СМИ с годами появляются и какие-то воспитательные функции?
— Телевидение не должно действовать дидактически, кого-то поучать. Но, конечно, должны быть и просветительские передачи. Может, они не будут такими рейтинговыми, как, например, песенные шоу. Но они должны быть. Потому что у них есть своя аудитория — очень качественная. Мы не должны забывать, что успешность той или иной программы измеряется не только количеством зрителей, но и качеством. Честь и хвала создателям тех программ, которые привлекают умную аудиторию. Но, подчеркну, публичный канал — он для всех. И для таких людей, и для других. И для тех, кто ищет информацию, и для тех, кто хочет просто развлечься и отвлечься. Обязанность общедоступного канала — создавать жанровый баланс.