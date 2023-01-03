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Старая, старая сказка: какие кинопремьеры ожидают россиян в 2023 году

Кинорынок рассчитывает на популярность франшиз
Фото: Централ Партнершип
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После потрясений эпохи ковида лидеры международного кинорынка, похоже, пока не готовы рисковать и делают ставку на знакомые лица, имена и сюжеты. Российский кинематограф, похоже, собирается идти своим оригинальным путем: вместо сиквелов и спин-оффов популярных фильмов российские продюсеры предлагают аудитории киноверсии популярных книг. О том, какие знакомые и незнакомые сюжеты ждут кинозрителей в наступающем году, рассказывают «Известия».

«Чебурашка»

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Премьера детского фильма в самом начале долгих новогодних каникул — верный путь к коммерческому успеху. Можно не сомневаться, что кассовые сборы по итогам первых двух недель порадуют прокатчиков и создателей картины. Что касается успеха творческого, то накануне премьеры здесь можно выразить лишь очень осторожный оптимизм. Предыдущие попытки осовременить мультипликационную классику времен СССР — будь то сериал по мотивам «Простоквашино» или свежее «Ну, погоди!» — были не слишком удачны.

Впрочем, создатели «Чебурашки», в отличие от коллег, не стали делать ставку на сходство с оригиналом и не побоялись уйти от привычных образов неизвестного науке зверя и его друзей. Новый «Чебурашка» — полноценный художественный фильм, и единственным, кто походит в нем на себя прежнего, остался собственно главный персонаж — правда, не кукольный, а созданный на компьютере по технологии motion capture. Остальных и вовсе не узнать: крокодил Гена здесь — вовсе не крокодил, а служащий дендрария в исполнении Сергея Гармаша. Старуху Шапокляк играет весьма моложавая экс-«Интердевочка» Елена Яковлева, которая в своем образе, пожалуй, чересчур напоминает Круэллу Де Виль. Впрочем, если результат получится не хуже, чем у «Круэллы», создателей «Чебурашки» можно будет только поздравить.

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«Индиана Джонс и циферблат судьбы»

Археолог-авантюрист Индиана Джонс в исполнении неувядающего Харрисона Форда сохраняет свою популярность у зрителей, несмотря на редкие появления на экранах: предыдущий, четвертый фильм — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — вышел на экраны в далеком 2008 году. Впрочем, перерыв между ним и третьей картиной франшизы составил почти 20 лет, и это вовсе не помешало его успеху. Больше смущает другое: впервые фильм об Индиане снимает не Стивен Спилберг.

На сей раз картину доверили Джеймсу Мэнголду, режиссеру интересному и разноплановому. В его активе — фильмы совершенно разных жанров — от романтической мелодрамы «Кейт и Лео» и драматической «Прерванной жизни» до супергеройских экшенов «Росомаха: Бессмертный» и «Логан». Каким станет в его исполнении приключенческий фильм, можно только догадываться.

А вот в актерском ансамбле можно не сомневаться: в шляпе и с хлыстом по-прежнему выступает Харрисон Форд, на котором создатели картины испытали немало омолаживающих эффектов — столь успешно, что в ретроспективных эпизодах нынешнего Форда не отличишь от его собственной персоны образца 1998 года. Космическая гонка, затаившиеся нацисты и, по слухам, путешествия во времени — слухи о фильме обещают столько неожиданных сюжетных поворотов, что можно опасаться перегрузок.

«Dungeons & Dragons: честь воров»

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Кинематографисты не раз пытались извлечь выгоду из сумасшедшей популярности игровой вселенной «Подземелий и драконов». Однако три попытки — 2000, 2005 и 2012 годов — окончились оглушительным провалом: фанаты Dungeons & Dragons обвинили создателей всех трех картин в пренебрежении духом игры, а люди посторонние и вовсе не поняли смысла всего действа.

Но у фильма, который должен выйти на экраны летом 2023 года, похоже, есть шанс: посмотревшие трейлер игроки утверждают, что создателям картины удалось уловить нужное настроение, а мир, показанный в тизерах, своей пестротой и разнообразием идеально соответствует вселенной игры. Так что как минимум заинтересованная аудитория фильму обеспечена, к тому же принадлежащая к нескольким поколениям: знаменитая «настолка» существует с 1974 года. Главного героя сыграет Крис Пайн («Звездный путь»), в роли антагониста выступит многоопытный Хью Грант, а присутствие Мишель Родригес («Форсаж»), как обычно, обещает головокружительные силы и присутствие обаятельной girls power.

«Воланд»

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Михаил Локшин — режиссер, не слишком известный среди широкой публики, но широко признанный профессионалами во всем мире. Его рекламный ролик для одного из российских брендов с Дэвидом Духовны получил награду на фестивале «Каннские львы», а историческая мелодрама «Серебряные коньки» стала первой российской картиной, вышедшей на платформе Netflix Original.

Впрочем, несмотря на одобрительные отзывы критиков, картина так и не окупилась в прокате. Поэтому о прокатной судьбе фильма «Воланд», над которым Локшин работает с 2021 года, пока остается только догадываться. Сценарий картины вместе с Локшиным написал Роман Кантор, работавший, помимо «Серебряных коньков», над популярным сериалом «Эпидемия», в роли Мастера выступит Евгений Цыганов, а Маргариту сыграет Юлия Снигирь.

Что касается Воланда, режиссерский выбор оказался, мягко говоря, нестандартным: князя тьмы сыграет немец Аугуст Диль, знакомый публике, пожалуй, лишь по роли штурмбанфюрера Дитера Хельстрома в «Бесславных ублюдках».

«Операция «Фортуна»: искусство побеждать»

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Шпионский боевик Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в роли супершпиона — беспроигрышный вариант, обреченный на успех. Элитный разведчик Орсон Фортуна получает задание от международной разведывательной сети «Пять глаз» задание остановить суперзлодеев, грозящих миру оружием нового поколения. Вместе с ним работают лучшие шпионы со всего мира и звездный киноактер, который обеспечивает группе прикрытие для беспрепятственных разъездов по городами и весям. Ну разумеется, никто и не сомневался, что лучшим в мире прикрытием для работы шпионов служит присутствие кинозвезды, к которой в любой момент прикованы сотни глаз!

В общем, без долгих слов понятно, что картина будет сочетать в себе смертоносные приемчики Стейтема с не менее убойным юмором Ричи. Кроме того, «Операция «Фортуна» примечательна тем, что, в отличие от большинства предстоящих премьер, она является оригинальным фильмом, не имеющим ни литературного, ни кинематографического первоисточника.

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