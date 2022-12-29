Литература начинает и выигрывает: что смотрели россияне в 2022 году

В уходящем году отечественный кинорынок, несмотря на все потрясения, а может быть, даже благодаря им, сумел дать ответ на давний вопрос: какое кино предпочитает отечественный зритель — наше или иностранное? Ответ оказался простым: зритель предпочитает качественное, интересное и осмысленное кино, где бы оно ни было сделано. Не зря вышедший в широкий прокат в феврале 2022-го приключенческий боевик «Uncharted: На картах не значится» по сборам более чем втрое уступил эпической исторической драме «Сердце пармы». О том, какие фильмы стали главными сенсациями 2022 года, вспоминают «Известия».

«Сердце пармы»

Литература начинает и выигрывает Фото: Star Media

К съемкам масштабного кинополотна о приходе христианства на зауральские земли компания Star Media готовилась с 2014 года. Создатели картины с самого начала были настроены на создание настоящего блокбастера и не соглашались на полумеры. Сценаристом, адаптировавшим сложный, многоплановый текст романа Алексея Иванова, стал режиссер Сергей Бодров-старший. Главные роли сыграли признанные отечественные звезды — Евгений Миронов, Сергей Пускепалис и Федор Бондарчук. Столь же тщательно создавался материальный антураж фильма: в Подмосковье и Пермском крае для съемок строились деревни и города, костюмы жителей водного города шили из настоящей рыбьей кожи, а золотого идола богини Сорни най для съемок одолжили в Музее природы и человека в Ханты-Мансийске.

Результат закономерен: в первый же уик-энд фильм стал лидером проката, а по итогам года собрал более 920 млн рублей, вдвое обогнав даже девятую часть любимой зрителями новогодней франшизы «Елки». Даже непростая и привычная скорее для уроков истории тема не отпугнула зрителя. Что ж, возможно, отечественные кинематографисты сделают из успеха «Сердца пармы» должные выводы и следующие российские блокбастеры не замедлят явиться.

«RRR: рядом ревет революция»

Литература начинает и выигрывает Фото: DVV Entertainment

Индийское кино в последние годы всё активнее выходит на кинорынки западных стран, тесня даже и голливудские фильмы. Фильм «RRR: рядом ревет революция» вышел в национальный и мировой прокат практически одновременно, закрепляя претензии Индии на равенство с мировыми кинематографическими державами.

По словам режиссера картины Кодури Срисайлы Сри Раджамоули, на историю о борьбе двух пламенных индийских революционеров против британского владычества в 1920-х годах его вдохновили «Дневники мотоциклиста», рассказывающие о рождении из ничем не примечательного студента легендарного Че Гевары. Впрочем, преемственность не означает тождества: в картине множество массовых танцев, песен и немыслимых акробатических трюков, которые и каскадерскими не назовешь — цирк, да и только.

Но всё же не совсем: герои фильма Аллури Ситарам Раджу и Комарам Бхим — реально существовавшие революционные деятели времен британского владычества. Хотя Раджамоули, улыбаясь, говорит, что историю полностью выдумал и к реальным историческим личностям она не имеет отношения. Что ж, улыбка Брахмы обещает многое, и индийский кинематограф, вероятно, в наступающем году еще преподнесет нам сюрпризы.

«Чук и Гек: Большое приключение»

Премьера фильма по повести Аркадия Гайдара в конце декабря оказалась как нельзя более кстати: с наступлением зимы сюжет о путешествии двух мальчишек с мамой на север воспринимается гораздо эмоциональнее, когда экранную тайгу дополняют уличные снежные пейзажи. Владимиру Вдовиченкову и Юлии Снигирт, а также их экранным сыновьям Андрею Андрееву, уже снимавшемуся с Вдовиченковым в «Бате», и Юре Степанову пришлось несладко: часть съемок по решению режиссера проходила на натуре, в Пермском крае, и актеры, по собственному признанию, с трудом пережили тяготы настоящей сибирской зимы.

Впрочем, это была не единственная трудность, которую пришлось преодолеть съемочной группе. Александр Котт («Брестская крепость», «Испытание») решил расширить сценарий, добавив классической повести в стиле соцреализма сказочного антуража и соединив прозу Гайдара с уральскими сказами Петра Бажова. В конце концов, дочь сказителя Ариадна Бажова была женой Тимура Гайдара, сына писателя, и связь двух литературных линий вполне логично, на взгляд создателей фильма, дополнилась бы переплетением их главных сюжетов.

Однако, похоже, что-то пошло не так: не все зрители, ждавшие встречи с любимыми гайдаровскими героями детства, готовы простить кинематографистам вмешательство в сюжет. Хотя спрос на истории Аркадия Гайдара в кино — тенденция как минимум интересная : наследие писателя весьма общширно, и, возможно, нам еще предстоит встретиться в кинозале с Тимуром и его командой.

«Аватар: Путь воды»

Литература начинает и выигрывает Фото: 20th Century Studios

Грандиозный успех первого «Аватара» не оставлял никаких шансов: по законам жанра Джеймсу Кэмерону пришлось бы взяться за продолжение, даже если бы ему самому еще на первых съемках до смерти надоели синеокие и синеухие инопланетяне на’ви. Однако на пути съемочного процесса встала пандемия COVID-19, задержавшая съемки без малого на год. Премьера второго «Аватара» переносилась восемь раз и в итоге стала, наверное, одной из самых ожидаемых в истории кино.

Фильм не подкачал: правда, особых новых открытий он не принес, но и провалов тоже нет. Принявший образ инопланетного героя солдат Джейк Салли становится предводителем народа на’ви и, как и прежде, готов решительно защищать его от корыстных земных коммерсантов. Прокат идет бодро по всему миру, но торопиться с выводами о будущих продолжениях «Аватара» пока не стоит. По подсчетам экспертов, на фильм, включая маркетинговый бюджет, было потрачено около полумиллиарда долларов, что делает его одним из самых дорогих кинопроектов всех времен. Между тем условия продюсеров остались прежними: следующая часть картины будет снята, лишь если «Путь воды» окупит себя. Так что подождем итоговых цифр — пожалуй, через пару-тройку месяцев станет окончательно ясно, прервется ли линия приключений Джейка Салли и на’ви или продолжится на радость зрителям.

«Uncharted: на картах не значится»

Литература начинает и выигрывает Фото: Sony Computer Entertainment America

Идея фильма с самого начала была беспроигрышной: картина по мотивам популярнейшей серии игр Uncharted просто обязана была привлечь к экранам многомиллионную армию поклонников. Шутка ли, только к маю 2016 года по всему миру было продано более 28 миллионов копий игр! Фильм «Uncharted» должен был стать своеобразным приквелом игровой серии, рассказав о юных годах и первых приключениях главного персонажа Нэйтана Дрейка.

Правда, популярность Uncharted у рыцарей игровых приставок сыграла с создателями картины злую шутку: игроки не простили многочисленных расхождений между характерами героя картины, сыгранного Томом Холландом, и игрового персонажа. В самом деле, Дрейк из компьютерной игры консервативен в привычках, логичен и нетороплив, в то время как персонаж Холланда — настоящий представитель поколения Z: он работает барменом в стильном заведении, жонглирует названиями модных коктейлей и не отрывается от последних моделей гаджетов.

Впрочем, даже это не испортило кассу: приключенческого духа игры, тщательного воспроизведения антуража и нескольких особо знаменитых игровых сцен хватило, чтобы Uncharted, довольно прохладно встреченный критиками, стал пятым наиболее кассовым фильмом по мотивам видеоигры в истории.