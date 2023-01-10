- Статьи
- Экономика
- Контентные лица: власти собрались за 7 лет в разы нарастить аудиторию российских сервисов
Контентные лица: власти собрались за 7 лет в разы нарастить аудиторию российских сервисов
Власти планируют за семь лет увеличить аудиторию российских digital-сервисов — от десятка процентов до нескольких раз в зависимости от ресурса. Такие цели указаны в дорожной карте развития общесистемного программного обеспечения (ПО) в России до 2030 года. «Известия» ознакомились с полной версией документа, принятого правительством в середине декабря. Аудитория соцсетей и мессенджеров должна вырасти на 25%, до 120 млн человек, RuTube — более чем в четыре раза, до 48 млн, а число пользователей онлайн-кинотеатра Wink «Ростелекома» — более чем в девять раз, до 83 млн. Эксперты говорят, что для социальных сетей и мессенджеров такой сценарий можно реализовать. Но раскрутить подобным образом отдельно взятый онлайн-кинотеатр будет сложно из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка.
Системный подход
Российские digital-сервисы до конца десятилетия ожидает бурный рост: их аудитория может увеличиться на десятки процентов и даже в разы. Это следует из утвержденной правительством в середине декабря 2022 года дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). С документом ознакомились «Известия».
По прогнозам его авторов, число пользователей отечественных коммуникационных платформ (соцсетей и мессенджеров) к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%. Видеохостинг RuTube, принадлежащий «Газпром-Медиа», должен «подрасти» почти вдвое — до 48 млн пользователей (их базу в прошлом году составители документа оценили в 25 млн). А входящий в тот же холдинг сервис коротких видео Yappi может увеличить аудиторию почти в 4,5 раза — до 18,5 млн подписчиков.
Наиболее оптимистичный сценарий развития, приведенный в дорожной карте, у онлайн-кинотеатра «Ростелекома» Wink: к 2030 году его аудитория может вырасти в девять раз, до 83 млн абонентов. Для сравнения, у крупнейшего в РФ онлайн-кинотеатра ivi.ru, по данным разработчиков карты, в 2022-м было чуть менее 35 млн пользователей. В Wink будет «создана и модернизирована экосистема развлечений», добавлены облачные игры, музыка, пользовательский контент, рекламная монетизация (то есть бесплатный просмотр за рекламу), говорится в документе. Предусмотрена и персонализация под каждого пользователя посредством машинного интеллекта.
«Известия» направили запрос в Минцифры.
Вместе с НОПО правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила и другую софтверную дорожную карту — «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО), сообщала пресс-служба кабмина в декабре. В разработке карт участвовало около 200 компаний, которые предложили более 300 проектов, отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди этих компаний в правительстве называли Объединенную судостроительную корпорацию, «Калашников», аэропорт Шереметьево, «Трансмашхолдинг», «Русагро», «М.Видео», НОВАТЭК, «Лукойл», «Северсталь».
Проекты дорожных карт на общую сумму более 200 млрд рублей будут реализованы за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством о создании условий по обеспечению гарантированного спроса на продукты, говорится в сообщении кабмина. Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд рублей) и грантовых (более 23 млрд рублей) средств.
Конкурентное будущее
«Ростелеком» намерен поддерживать высокие темпы роста Wink — в 2022 году он впервые вошел в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по общему числу зрителей и занял второе место по пользователям, которые оформили платную подписку, отметил представитель компании. Цифра, фигурирующая в дорожной карте, — это техническая емкость видеосервиса, то есть сколько абонентов он сможет обслуживать.
— Это могут быть смарт-ТВ, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, планшеты, ОТТ-приставки. С учетом развития у одного клиента может быть не менее двух и до пяти устройств, на которых он может просматривать Wink, — объяснили в «Ростелекоме».
«Газпром-Медиа Холдинг» делает всё возможное для выполнения планов на 2023 год, сообщили в его пресс-службе.
— Для этого укрепляем инфраструктуру и активно работаем над улучшением функционала наших платформ. По данным «Яндекс Метрики», по итогам ноября аудитория RuTube составила 41 млн уникальных пользователей, аудитория Yappy, по внутренним данным, — 8 млн пользователей, — отметили в холдинге.
Очевидно, что заявленные показатели для российских соцсетей и мессенджеров вполне достижимы — в первую очередь речь идет о мессенджере VK, поскольку иных достойных российских конкурентов западному софту не наблюдается, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По его мнению, рынок на пороге конкуренции между VK и Telegram — обе компании стремятся сделать свои сервисы более удобными для пользователей, наполнить большим количеством дополнительных услуг. Но у VK есть важное конкурентное преимущество — углубляющаяся интеграция с порталом «Госуслуги», что делает их предпочтительнее, к примеру, при авторизации доступа к тем или иным сервисам органов власти, считает эксперт.
Директор Института исследований интернета Карен Казарян поставил под сомнение достижение показателей, приведенных в дорожной карте НОПО, в первую очередь из-за уже существующей конкуренции между сервисами и той, что возникнет в будущем по мере появления новых. Не следует забывать и о конкуренции с иностранными сервисами, напомнил он.
— Сложно, к примеру, представить российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более половины нынешнего населения РФ, ведь есть множество альтернативных ресурсов, — отметил эксперт.
Сдерживающим фактором может стать вероятный запрет на использование рекомендательных алгоритмов, отметил источник «Известий», знакомый с менеджерами нескольких digital-компаний. Именно они позволяют, к примеру, сервисам коротких видео, аналогичных TikTok, быстро привлекать пользователей — без этих алгоритмов блогеры начнут уходить на другие платформы, предупреждает собеседник «Известий».
В общем, описанные в дорожной карте показатели вполне достижимы, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Правда, в сегменте онлайн-кинотеатров есть свои нюансы: их аудитория может заметно увеличиться, но рост числа именно тех пользователей, которые платят за контент, в несколько раз вряд ли возможен, считает он.
Главное, чтобы пользователи и зрители могли сами выбирать, каким сервисом им пользоваться, — развитие тех или иных проектов за счет привлечения административного ресурса было бы неоправданным шагом, заключил эксперт.