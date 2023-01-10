Контентные лица: власти собрались за 7 лет в разы нарастить аудиторию российских сервисов

Власти планируют за семь лет увеличить аудиторию российских digital-сервисов — от десятка процентов до нескольких раз в зависимости от ресурса. Такие цели указаны в дорожной карте развития общесистемного программного обеспечения (ПО) в России до 2030 года. «Известия» ознакомились с полной версией документа, принятого правительством в середине декабря. Аудитория соцсетей и мессенджеров должна вырасти на 25%, до 120 млн человек, RuTube — более чем в четыре раза, до 48 млн, а число пользователей онлайн-кинотеатра Wink «Ростелекома» — более чем в девять раз, до 83 млн. Эксперты говорят, что для социальных сетей и мессенджеров такой сценарий можно реализовать. Но раскрутить подобным образом отдельно взятый онлайн-кинотеатр будет сложно из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка.

Системный подход

Российские digital-сервисы до конца десятилетия ожидает бурный рост: их аудитория может увеличиться на десятки процентов и даже в разы. Это следует из утвержденной правительством в середине декабря 2022 года дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). С документом ознакомились «Известия».

По прогнозам его авторов, число пользователей отечественных коммуникационных платформ (соцсетей и мессенджеров) к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%. Видеохостинг RuTube, принадлежащий «Газпром-Медиа», должен «подрасти» почти вдвое — до 48 млн пользователей (их базу в прошлом году составители документа оценили в 25 млн). А входящий в тот же холдинг сервис коротких видео Yappi может увеличить аудиторию почти в 4,5 раза — до 18,5 млн подписчиков.

Контентные лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Наиболее оптимистичный сценарий развития, приведенный в дорожной карте, у онлайн-кинотеатра «Ростелекома» Wink: к 2030 году его аудитория может вырасти в девять раз, до 83 млн абонентов. Для сравнения, у крупнейшего в РФ онлайн-кинотеатра ivi.ru, по данным разработчиков карты, в 2022-м было чуть менее 35 млн пользователей. В Wink будет «создана и модернизирована экосистема развлечений», добавлены облачные игры, музыка, пользовательский контент, рекламная монетизация (то есть бесплатный просмотр за рекламу), говорится в документе. Предусмотрена и персонализация под каждого пользователя посредством машинного интеллекта.

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Вместе с НОПО правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила и другую софтверную дорожную карту — «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО), сообщала пресс-служба кабмина в декабре. В разработке карт участвовало около 200 компаний, которые предложили более 300 проектов, отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди этих компаний в правительстве называли Объединенную судостроительную корпорацию, «Калашников», аэропорт Шереметьево, «Трансмашхолдинг», «Русагро», «М.Видео», НОВАТЭК, «Лукойл», «Северсталь».

Контентные лица Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Проекты дорожных карт на общую сумму более 200 млрд рублей будут реализованы за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством о создании условий по обеспечению гарантированного спроса на продукты , говорится в сообщении кабмина. Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд рублей) и грантовых (более 23 млрд рублей) средств.

Конкурентное будущее

«Ростелеком» намерен поддерживать высокие темпы роста Wink — в 2022 году он впервые вошел в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по общему числу зрителей и занял второе место по пользователям, которые оформили платную подписку, отметил представитель компании. Цифра, фигурирующая в дорожной карте, — это техническая емкость видеосервиса, то есть сколько абонентов он сможет обслуживать.

— Это могут быть смарт-ТВ, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, планшеты, ОТТ-приставки. С учетом развития у одного клиента может быть не менее двух и до пяти устройств, на которых он может просматривать Wink, — объяснили в «Ростелекоме».

«Газпром-Медиа Холдинг» делает всё возможное для выполнения планов на 2023 год, сообщили в его пресс-службе.

Контентные лица Фото: пресс-служба YAPPY

— Для этого укрепляем инфраструктуру и активно работаем над улучшением функционала наших платформ. По данным «Яндекс Метрики», по итогам ноября аудитория RuTube составила 41 млн уникальных пользователей, аудитория Yappy, по внутренним данным, — 8 млн пользователей, — отметили в холдинге.

Очевидно, что заявленные показатели для российских соцсетей и мессенджеров вполне достижимы — в первую очередь речь идет о мессенджере VK, поскольку иных достойных российских конкурентов западному софту не наблюдается , считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его мнению, рынок на пороге конкуренции между VK и Telegram — обе компании стремятся сделать свои сервисы более удобными для пользователей, наполнить большим количеством дополнительных услуг. Но у VK есть важное конкурентное преимущество — углубляющаяся интеграция с порталом «Госуслуги», что делает их предпочтительнее, к примеру, при авторизации доступа к тем или иным сервисам органов власти, считает эксперт.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян поставил под сомнение достижение показателей, приведенных в дорожной карте НОПО, в первую очередь из-за уже существующей конкуренции между сервисами и той, что возникнет в будущем по мере появления новых . Не следует забывать и о конкуренции с иностранными сервисами, напомнил он.

— Сложно, к примеру, представить российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более половины нынешнего населения РФ, ведь есть множество альтернативных ресурсов, — отметил эксперт.

Сдерживающим фактором может стать вероятный запрет на использование рекомендательных алгоритмов, отметил источник «Известий», знакомый с менеджерами нескольких digital-компаний. Именно они позволяют, к примеру, сервисам коротких видео, аналогичных TikTok, быстро привлекать пользователей — без этих алгоритмов блогеры начнут уходить на другие платформы, предупреждает собеседник «Известий».

В общем, описанные в дорожной карте показатели вполне достижимы, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Правда, в сегменте онлайн-кинотеатров есть свои нюансы: их аудитория может заметно увеличиться, но рост числа именно тех пользователей, которые платят за контент, в несколько раз вряд ли возможен, считает он.