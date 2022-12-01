Выбрать ПО душе: спрос на российский софт для Smart-TV вырос в 5-13 раз

Доля Smart-TV с российскими телегидами, онлайн-кинотеатрами и другим софтом за последние месяцы выросла в разы — до 10–20% с 1,5–2% годом ранее. О тенденции рассказали опрошенные «Известиями» продавцы и разработчики. В первую очередь это касается устройств, которые работают на приложениях «Яндекса» и «Сбера». По словам экспертов, ассортимент таких «умных» телевизоров вырос за счет китайских брендов и отечественной продукции. При этом наши устройства более привлекательны для покупателей, поскольку российский контент их интересует больше, чем западный.

Отечественные лидируют

На российском рынке выросла доля Smart TV с российским ПО — телегидами, онлайн-кинотеатрами, голосовыми помощниками, встроенными онлайн-магазинами и прочим. По данным «М.Видео-Эльдорадо» за III квартал, показатель составил 10% против 1,5–2% в тот же период прошлого года. В «Ситилинке» в октябре–ноябре продажи «умных» телевизоров на отечественном ПО выросли на 10% в деньгах, рассказал глава группы закупок ТВ и аудиотехники ритейлера Егор Панин. Причем в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем реализация увеличилась на 18% в денежном выражении, добавил он.

По оценке «Яндекс.Маркета», доля телевизоров на платформе «Яндекс ТВ» на российском рынке выше — 20%. В пресс-службе «Сбера» дали прогноз, что разработанный компанией «Салют ТВ» в 2023 году займет более 10% рынка операционных систем для «умных» телевизоров, обороты продолжат расти.

Рост объемов продаж в первую очередь касается Smart TV, работающих на софте «Яндекса» и «Сбера», подтвердили ритейлеры. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в этом году россияне приобрели более 3,2 млн телевизоров с поддержкой Smart TV — умные устройства заняли рекордные 75% от общего объема реализации этой техники в России в натуральном выражении. Непосредственно в магазинах сети этот показатель чуть выше — более 80%, добавил представитель компании.

По информации «Сбера», продажи телевизоров с «Салют ТВ» выросли на 85% по отношению к прошлому году и продолжают расти в этом году. Спрос на устройства на платформе «Яндекс ТВ» в 2022-м тоже существенно выше прошлогоднего, но точных данных в компании не привели.

Почти все современные телевизоры на рынке оснащены Smart TV, сказал представитель Ozon. Это очень востребованная функция у россиян — рост продаж таких «умных» устройств на платформе в этом году составил 70%. Также кратно выросла доля реализации телевизоров с отечественным ПО, почти половина проданной техники за 11 месяцев оснащены именно им — «Яндекс.ТВ» и «Салют ТВ», добавили в маркетплейсе.

По данным Wildberries, популярность приставок для Smart TV на российских платформах тоже растет: за январь–октябрь их продажи на площадке выросли на 206% год к году в натуральном выражении.

Занимают нишу

Отчасти рост популярности Smart TV на российских решениях может быть связан с ограничением предложения других вариантов, поставки которых пока еще идут с перебоями, сказал «Известиям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. С другой стороны, отечественные платформы выигрывают у конкурентов с точки зрения цены, отметил эксперт. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» представлены более 500 моделей «умных» телевизоров стоимостью от 10 тыс. рублей, сообщили в торговой сети.

Кроме того, интерес к отечественным решениям растет на фоне сокращения библиотек с иностранным контентом, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Тем более что российских фильмов и сериалов становится всё больше, добавил он.

По словам представителя «Яндекса», основная причина повышения продаж — доверие к отечественным разработчикам, которые доказали: операционная система надежна, постоянно улучшается, учитывает потребности рынка. Например, сейчас уже более 500 моделей «умных» телевизоров работают на платформе корпорации, а в 2021 году их было чуть больше 200, уточнил он.

Популярность Smart TV с отечественным ПО обусловлена и расширением ассортимента производителей, сказали в Ozon. Например, телевизоры Hartens, которые производят специально для маркетплейса, работают на платформе «Яндекс ТВ». С начала года они лидируют в продажах на площадке в своем сегменте. Российское ПО также используют производители BBK, Telefunken, Polar и другие, уточнили в Ozon.

По данным Ozon, сейчас самая популярная конфигурация телевизора Smart TV на маркетплейсе — с диагональю экрана от 42 дюймов и разрешением 4K. В «М.Видео-Эльдорадо» наибольшим спросом пользуются модели телевизоров диагональю 30–45 дюймов, на них в этом году пришлось 60% продаж в штуках.