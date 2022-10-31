Код знает: когда заработает российская система защиты ТВ от пиратов

В России появится собственная система защиты ТВ от пиратов . Ее для российских операторов спутникового и кабельного телевидения уже разрабатывает госпредприятие «Космическая связь», рассказали «Известиям» в компании. Отечественная система кодирования телеканалов (условного доступа) станет альтернативой аналогам из США и ЕС, которыми сейчас пользуется большинство российских провайдеров. В условиях санкций иностранные разработчики ПО, точнее — систем кодировки платных телеканалов, могут заблокировать доступ зрителей к ТВ, предупредили опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, абонентам платного телевидения могут открыть доступ к «подзамочному» контенту, а пиратский просмотр сделает бессмысленным бизнес его провайдеров, опасаются специалисты. Системы, защищающие премиальные телеканалы от подобных действий, выгодны и пользователям: гарантированно получая относительно невысокую абонентскую плату, операторы имеют возможность закупать контент, востребованный подписчиками, объяснили аналитики.

Шифрование развлечения

ГП «Космическая связь» (ГП КС) разрабатывает систему условного доступа для операторов спутникового и кабельного телевидения. Ожидается, что она будет представлена к концу этого года . Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ГП КС Алексей Волин. Отечественная система нужна, поскольку подавляющее большинство российских операторов сейчас пользуются разработками такого рода из США и ЕС — из-за этого вероятны прекращение поддержки, сбои в работе каналов, отключения и прочее, пояснил он.

Система условного доступа кодирует каналы платного ТВ, то есть дает доступ к выбранным пакетам тем, кто оплатил его и блокирует доступ к ним, если деньги от абонента не поступили . Операторам спутникового ТВ такие решения позволяют транслировать программы в тех странах и регионах, где это позволяет лицензия телеканала или действуют разрешения правообладателей контента. В целом эти системы предотвращают пиратский просмотр телепередач.

Российские операторы заинтересованы в отечественной системе, созданной независимым равноудаленным от операторов и телеканалов разработчиком, уверен Алексей Волин. Система условного доступа разработки РФ уже есть, она создана компанией GS Labs. Но поскольку GS Group, в которую входит GS Labs, аффилирована с крупнейшим в РФ оператором платного телевидения «Триколор ТВ», использование этой платформы вызывает вопросы со стороны других провайдеров, считает источник, знакомый с несколькими представителями отрасли платного ТВ.

Другие игроки этого рынка признают: отказ системы условного доступа и отсутствие обновлений для нее могут быть очень болезненными для оператора . Например, примерно в 2001 году хакеры взломали кодировку оператора «НТВ-Плюс». Компания провела ее обновление в 2003 году, купив необходимое решение у французской Viaccsess. Но около двух лет большинство ее зрителей ничего не платили за премиальный телеконтент, ведь доступ к нему можно было получить с помощью пиратской смарт-карты стоимостью около $60.

Код знает_1 Фото: РИА Новости/Алексей Филлипов

Есть и примеры, когда из-за санкций зарубежные вендоры отказывали российским операторам в обновлении систем. В 2018 году из-за рестрикций США против Виктора Вексельберга и его компании «Ренова», контролировавшей на тот момент провайдера «Акадо», оператору в поддержке такой системы отказала Cisco. Источник, знакомый с развитием ситуации, утверждает, что решить проблему оператору помогло внедрение системы одного из азиатских вендоров.

Полемическая кодировка

Использование зарубежных систем условного доступа связано с риском их отключения , отметил директор департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексей Гойло.

— Тогда оператору придется вещать незакодированный сигнал, что разрушит его бизнес-модель, — предупредил он.

Теоретически с помощью таких систем можно даже отключить приемное оборудование, утверждает один из специалистов в области платного ТВ. По его мнению, зарубежные кодировки — это троянский конь.

— Мы приветствуем работу ГП КС над созданием отечественной системы условного доступа для ТВ. Готовы рассмотреть использование отечественного решения при условии его интеграции с действующими абонентскими устройствами и конкурентоспособности по цене с существующими системами условного доступа, — сказали о проекте в «Ростелекоме».

Представители других операторов платного ТВ, опрошенные «Известиями», отказались от комментариев.

В такой чувствительной сфере, как ТВ, должны использоваться отечественные решения — GS Labs приветствует разработку российских продуктов международного уровня, так как это создает новые рабочие места в РФ, здесь же остаются и инвестиции в проект, отметил Алексей Гойло. Но на создание системы с нуля может уйти не один год, считает он.

— Еще столько же времени понадобится, чтобы получить мировое признание и пройти соответствующий аудит, если, конечно, речь идет именно о создании новой разработки, а не о переупаковке уже существующего стороннего, — рассуждает эксперт.

По его словам, GS Labs готова участвовать в проекте, если ее пригласят.

Появление на рынке независимой системы кодировки актуально для операторов, считает гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. Это может снизить риски для российских участников рынка платного ТВ, полагает он.

Использование иностранных систем кодировки чревато тем, что ее разработчик или третьи лица могут полностью заблокировать прием платного ТВ для зрителей того или иного оператора, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Или же открыть прием платных телеканалов, что сделает бессмысленным бизнес оператора, рассуждает он.

Код знает_4 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Создание российской системы кодировки отвечает интересам телезрителей. Оператор просто не может бесплатно транслировать премиальные каналы, в производство и закупку которых вкладывается немало средств. Из-за пиратства они могут просто исчезнуть из пакетов провайдеров, — считает эксперт.

Очевидно, есть смысл платить операторам по несколько сотен рублей в месяц, чтобы по-прежнему смотреть интересное кино и футбол, уверен он.