Наличный чат: банки прорабатывают отправку кодов подтверждения в VK Messenger

Банки прорабатывают альтернативные SMS и пушам каналы отправки гражданам кодов для подтверждения операций — через VK Messenger . Такие варианты сейчас анализируют в семи крупных финорганизациях, в том числе в «Сбере» , сообщили «Известиям» их представители. В VK уточнили, что функционал уже тестируется с пилотной группой банков. У кредитных организаций, приложения которых удалены из Apple Store и Google Play, возникли проблемы с отправкой пушей, а SMS обходится в 10–30 раз дороже . Однако информирование через мессенджеры несет дополнительные риски, опасаются эксперты.

Переход наличности

Функционал VK Messenger, который позволяет банкам бесплатно отправлять своим клиентам полезные транзакционные уведомления (коды подтверждения, информацию о списании и поступлении средств, выпуск карт и тому подобное), уже доступен в пилотном режиме , заявили «Известиям» в пресс-службе компании. Там уточнили, что тестируют технологию с рядом кредитных организаций. Специально для банков разработано решение, при котором через мессенджер не передаются чувствительные данные пользователя , подчеркнули в VK.

Проработать отправку уведомлений через мессенджеры готовы «Сбер», ПСБ, МКБ, Экспобанк, «Хоум Кредит», Новикомбанк и «Зенит» , сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. В «Сбере» подчеркнули, что уже анализируют необходимость использования дополнительных каналов доставки уведомлений — помимо пушей и SMS.

Прорабатывают возможность направления уведомлений через VK Messenger также в ПСБ: в банке анализируют клиентский путь и востребованность сервиса . В кредитной организации уточнили, что в целом инициатива оценивается положительно: клиенты смогут выбрать наиболее удобный для себя способ получения уведомлений. В ПСБ добавили, что альтернативные каналы будут способствовать снижению расходов банка в части отправки сообщений по операциям клиентов.

Наличный чат Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

Запуск уведомлений через VK Messenger планирует рассмотреть и МКБ , рассказал начальник управления развития ДБО банка Владислав Ермаков. По его словам, благодаря этому кредитные организации получают доступ к готовой инфраструктуре, на которой могут тестировать собственные разработки. А клиенты смогут пользоваться технологичными продуктами и сервисами, отметил Владислав Ермаков.

В «Хоум Кредите» также заявили, что анализируют схемы интеграций в VK Messenger и примут решение, исходя из проникновения этого канала в клиентскую базу . В Новикомбанке тоже анализируют эту возможность, добавил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Евгений Гладилин, подчеркнув, что «банкам было бы логично воспользоваться инструментом».

Экспобанк планирует проработать вопросы по технической реализации и правовым нюансам добавления этих способов связи , отметила вице-президент по клиентскому сервису Наталья Верниковская. Она добавила, что уже сейчас кредитная организация активно использует официально разрешенные соцсети и мессенджеры для консультирования по общим вопросам, но не для отправки чувствительной информации.

— Плюсы очевидны — мессенджер позволит оперативно донести важную информацию с минимальными трудозатратами для клиента и банка. Минусы — необходима всесторонняя оценка защищенности таких каналов связи , — подчеркнула Наталья Верниковская.

Наличный чат Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Справка «Известий» По данным апрельского опроса ВЦИОМа, самый популярный среди россиян мессенджер WhatsApp: им пользуется 87% граждан. В соцсеть «ВКонтакте» заходит 62% населения страны, в Telegram — 55%. Также высок интерес к «Одноклассникам» — ими пользуется 42% россиян.

Дешевле — лучше

Впрочем, в ряде организаций — УБРиР, Росбанке и «Абсолюте» — отправку уведомлений через VK Messenger не планируют . Безусловно, для коммуникаций выгодно использовать удобный клиенту канал, но не все платформы соответствуют требованиям информационной безопасности , подчеркнули в УБРиР.

Поиск новых каналов для рассылки кодов подтверждения операций стал особенно актуален после удаления банковских приложений из Apple Store и Google Play. Из-за этого у кредитных организаций возникли сложности с отправкой push-уведомлений. Стоимость одного SMS составляет 1,5–2 рубля, а цена пуша — 5–20 копеек . По оценкам Ассоциации банков России, маршрутизация уведомлений в SMS-канал повлечет за собой увеличение расходов на информирование примерно на 25 млрд рублей в год в масштабах всей банковской системы, писали ранее «Известия».

Проблемы с push-уведомлениями уже отразились на стоимости информирования. С 1 августа в «Сбере» она выросла на 10 рублей, в ВТБ — на 20, в МКБ — на 40.

Наличный чат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мессенджеры пока не берут с банков оплату за push-уведомления , поскольку хотят увеличить время, которое пользователь в них проводит. Соответственно, такой сервис становится для финансовых организаций окупаемым и даже прибыльным, пояснил аналитик «Финама» Леонид Делицын. При этом он добавил: вполне естественно ожидать, что мессенджер поищет пути как-нибудь заработать на знании о транзакциях граждан. Вероятно, впоследствии и другие соцсети и мессенджеры будут предлагать кредитным организациям аналогичный функционал .

— Перед внедрением любой новой технологии банки и другие финансовые организации, конечно же, максимально большое внимание уделяют вопросам безопасности, так как речь идет о критичных данных клиентов. Опасность в данном случае может быть в потенциальной краже аккаунта человека, например, в VK, что может привести к компрометации присылаемых кодов , — опасается директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина.

Однако, по ее словам, вход в мессенджеры, как правило, осуществляется при помощи двухфакторной аутентификации (например, логин/пароль + код из SMS), что делает учетные записи безопаснее. Эксперт подчеркнула, что риск перехвата сообщения в мессенджерах точно не выше, чем в случае SMS-информирования.

«Известия» направили запрос в ЦБ.