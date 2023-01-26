Ветер западный: как вестерн Александра Невского вошел в топ-250 «Кинопоиска»

Вестерн «Нападение на Рио Браво», снятый российско-американским актером и режиссером Александром Невским, вышел только полторы недели назад, а на популярных киноресурсах по оценкам уже обгоняет картины Копполы и Спилберга, а кое-где и вовсе вошел в список «Лучших фильмов всех времен». Неужели отечественные кинематографисты всё же смогли создать шедевр? Оказалось, нет. Откуда взялась армия поклонников Невского и при чем здесь записные сетевые юмористы, разбирались «Известия».

Кто такой Александр Невский

Александр Невский (настоящая фамилия — Курицын) — российско-американский культурист, актер, режиссер и кинопродюсер, с 2000 года живущий в Лос-Анджелесе, где в основном занимается съемками низкобюджетных боевиков, для которых сам пишет сценарии и сам играет в них главные роли. В общей сложности критики насчитывают семь картин, которые Невский сам продюсировал и сам же организовывал их дистрибуцию через собственную компанию с нескромным названием Tsar Pictures.

Отличительная особенность картин Невского — непременное участие «сбитых летчиков»: актеров, активно снимавшихся в боевиках категории В в 1980–1990-х годах, но впоследствии вышедших в тираж. Так, в картине «Разборка в Маниле» (2016), которую продюсировал Невский, снялись Оливье Грюнер и Каспер ван Дин, в «Черной розе» (2014) — Маттиас Хьюз, а в «Максимальном ударе» (2017) — Марк Дакаскос. И еще кое-что объединяет все картины Невского — неизменно низкий рейтинг и убыточность производства. К примеру, рейтинг «Разборки в Маниле» на IMDB составляет 2,4, а «Максимальный удар» и вовсе побил рекорды, достигнув рейтинга 2,1 и собрав в прокате 2,3 млн рублей при бюджете в $10 млн. Остальные картины Невского также не снискали успеха в прокате.

По мнению критиков, регулярные провалы связаны с безнадежно вторичными сценариями, практически в открытую дублирующими популярные ленты — к примеру, «Черная роза» и название, и сюжет практически наследовала у «Черной орхидеи» Брайана де Пальмы, а внимательные зрители к тому же обнаружили в ней практически покадровые заимствования из «Красной жары» и «Кобры». Словом, кино Александра Невского настолько неудачно, что некоторые киноманы любят его особой любовью — как идеальный образчик дурного киновкуса.

Ветер западный Александр Невский и Каспер ван Дин в фильме «Разборка в Маниле» Фото: Кинокомпания «Царь»

Какие скандалы связаны с Александром Невским

Карьера Александра Невского сопровождалась скандалами практически на каждом шагу. Еще в 1990-х, лишь намечая свой путь к успеху, он позиционировал себя в США как один из известнейших культуристов России. Когда его слова дошли до родных краев, многие известные отечественные бодибилдеры заявили, что о существовании культуриста Невского не знают и на сколь-нибудь известных турнирах его не видели. Так, в декабре 2009 года в интернете было опубликовано открытое письмо группы деятелей российского бодибилдинга, включая обладателей титулов чемпионов Европы и мира. В письме утверждалось, что Невский не имеет отношения к профессиональному культуризму и бодибилдингу и даже не участвовал ни в одном соревновании или турнире, проходившем в России.

Рассказы Невского о себе часто вызывали подозрения во лжи и редко проходили проверку. Так, после того как Невский стал именовать себя советником Министерства культуры РФ по спорту, в министерстве заявили, что такой должности у них не предусмотрено. А когда Невский рассказал о своем успешном участии в турнире «Мистер Вселенная», представители состязания заявили об отсутствии имени Невского в программе, не говоря уже — среди победителей.

Невский парировал, что общественность, как обычно, всё перепутала и речь идет всего лишь о любительском турнире Mr. World в Мюнхене в 1995 году. Но оказалось, что в Германию в тот год человек по имени Александр Курицын вообще не въезжал. Немало хвастался Невский и своей дружбой с Арнольдом Шварценеггером — правда, подтверждал ее лишь стандартными фотографиями в стиле «поклонники рядом с кумиром», сам же бывший губернатор Калифорнии ни разу не упоминал об этих столь лестных для него дружеских отношениях.

Ветер западный На съемках фильма Шелдона Леттича «Черная роза» Фото: ТАСС/Павел Головкин

Почему Александра Невского не любят сетевые критики

Если серьезная кинокритика не может позволить себе всерьез говорить о, скажем откровенно, низкокачественных и низкопробных фильмах Невского, не теряя своего профессионального достоинства, то для сетевых кинокритиков, менее стесненных в средствах привлечения аудитории, Александр Курицын давно превратился в предмет для оттачивания шуток ниже пояса. Особенно «привечает» Невского BadComedian — актер дубляжа и блогер Евгений Баженов. Число подписчиков его канала с кинорецензиями вплотную приблизилось к 6 млн. И когда пару недель назад Невский объявил о выходе своего нового вестерна «Нападение на Рио Браво», аудитория Бэдкомедиана замерла в предвкушении.

Чем особенным отличился новый фильм Александра Невского

«Нападение на Рио Браво» — типичный фильм Александра Невского со всем набором положенных атрибутов. Во-первых, это откровенно стащенный у классиков сюжет: вестерн Гордона Хоукса «Рио Браво», снятый в 1959 году и входящий в список лучших вестернов всех времен, рассказывает практически ту же историю о жестоком бандите в плену у шерифа, банде головорезов, которая стремится его освободить, и малочисленной команде смельчаков, вставшей на защиту закона. Есть здесь и прочие приметы «Невский-фильмов» — герои вчерашних дней Оливье Грюнер и Матиас Хьюз весь фильм не слишком динамично двигаются по площадке, а сам Невский, разумеется, выступает в роли былинного богатыря, готового перекусывать бандитов пополам, не поперхнувшись.

Ветер западный Съемки фильма «Нападение на Рио Браво» Фото: ETA Films

Словом, ничего оригинального Александр Невский публике не предложил. Чего не скажешь про Бэдкомедиана: Баженов подготовил обзор «Нападения на Рио Гранде» в стилистике «это настолько ужасно, что даже завораживает» — и призвал своих поклонников немедленно голосовать за очередной «шедевр» Невского на киносайтах. Силами подписчиков рейтинг фильма на Rotten Tomatoes добрался почти до 100 баллов, на IMDB Невский впервые получил весьма достойные 7,4 (столько же зрители поставили, к примеру, «Джону Уику»), а на российском «Кинопоиске» «Нападение на Рио Гранде» и вовсе набрал 9,4 из 10 и вошел в число 250 самых популярных фильмов всех времен и народов. Правда, потом администрация портала поняла, что происходит, и обнулила рейтинг картины — что наверняка станет для Александра Невского поводом еще раз посетовать на недобросовестных конкурентов, мешающих его популярности.

Что дальше будет с «Нападением на Рио Гранде»