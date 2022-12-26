Я другой такой страны не видел: лучшие фильмы родом из СССР

Парадокс советского кино в том, что большое количество шедевров было создано как бы вопреки СССР и сегодня может смотреться как сатира. Было и много таких фильмов, которые прочно забылись и сегодня интересны либо ностальгирующему старшему поколению, либо историкам кино. К столетию со дня образования Советского Союза «Известия» выбрали 10 картин, которые сейчас смотрятся любым зрителем с огромным интересом и при этом стали плотью от плоти народа, для которого они создавались. Их можно показывать детям и говорить: вот так жили ваши отцы и деды — посмотрите, как было интересно и красиво!

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Фото: «Мосфильм»

Начнем с Леонида Гайдая, знакового советского комедиографа, фильмы которого до сих пор важная часть телевизионного эфира. У Гайдая много прекрасных картин: экранизация «12 стульев» и вольная адаптация булгаковского «Ивана Васильевича», пародия на шпионский триллер «Бриллиантовая рука» и этнографический ромком «Кавказская пленница». Но, пожалуй, самым легким для входа в мир Гайдая остается сборник новелл о студенте Шурике. Тут есть и гэги в духе Чаплина, и полная хулиганского эротизма сцена зубрежки, и показательная расправа с рецидивистами. И все это очень смешно и точно.

«Берегись автомобиля»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Берегись автомобиля» Фото: «Мосфильм»

Как и Гайдай, Эльдар Рязанов любим сотнями миллионов зрителей на постсоветском пространстве. Другое дело, что новым поколениям его телевизионные картины смотреть уже непривычно и тяжело, а юмор не всегда понятен. А некоторые его картины заряжены таким праведным гневом, что к ним еще нужно подготовиться. Поэтому начать лучше всего с истории советского Бэтмена Юрия Деточкина. Как и положено супергерою, он ведет двойную жизнь, но не карает преступников кулаками, а наказывает рублем. Любому юному фанату «Марвел» эта история будет понятна.

«...А зори здесь тихие»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «...А зори здесь тихие» Фото: Киностудия им. М. Горького

В СССР снято много прекрасных военных фильмов, но «Зори» стоят все же особняком. Весь сюжет этого триллера укладывается в несколько слов: старшина и несколько юных зенитчиц прячутся в лесу от немецкого десанта. В общем, это всё, но почему-то почти три часа фильма Станислава Ростоцкого смотрятся всегда на одном дыхании, даже в пятый и в десятый раз, потому что здесь вскрыта сама природа войны — места, где люди гибнут один за другим, причем не только от пуль. Это фильм-странствие, фильм-легенда, и среди сотен миллионов людей, которые его посмотрели, нет ни одного, который бы сдержал слезы во время сеанса.

«Афоня»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Афоня» Фото: «Мосфильм»

Куда же без Георгия Данелия? Гений советского кино, создатель трогательнейшего «Сережи», причудливой «Кин-дза-дзы», тончайшего «Я шагаю по Москве», наивного «Мимино», мрачного «Слезы капали» и саркастического «Осеннего марафона». Но вот история влюбившегося сантехника Афони — сюжет универсальный и в то же время глубоко национальный. Плохой человек преображается благодаря высокому чувству, но губит сам себя, не умея разобраться с тем, что происходит в его собственной душе. Неповторимая роль Леонида Куравлева, чей герой поддался всем возможным соблазнам и все же выжил.

«Джентльмены удачи»

Фото: «Мосфильм» Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Поразительная история о двойничестве. Один в этой странной паре — рецидивист Доцент, который со своей бандой нашел сокровища и подставил своих подельников. Другой — безобидный детсадовский воспитатель, которого упросили поработать под прикрытием и притвориться Доцентом, чтобы бандиты привели его к сокровищу. Поразительно в этом то, что главные герои — зеки, «ботающие на фене». И еще то, что внимательное, чуткое, толерантное отношение к ним приводит к самым неожиданным результатам. Этот фильм проникнут такой верой в человека, что весь его в общем невеселый юмор про «моргала выколю» или «отец — барыга, спекулянт» превратился в часть народного фольклора. И этот фильм действительно знают наизусть.

«Белорусский вокзал»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Белорусский вокзал» Фото: «Мосфильм»

Писатель Сергей Смирнов открыл советским людям десятки и сотни неизвестных страниц Великой Отечественной войны. Его сын Андрей Смирнов заговорил о том, что раньше, как бы мы сейчас сказали, в медийном поле практически отсутствовало. О посттравматическом синдроме, который преследует фронтовиков десятилетия спустя. О том, как им сложно в мирной жизни, как они скучают по окопному братству, как они сами себя ощущают мальчишками в выцветших гимнастерках, а не умудренными опытом людьми. Именно этот фильм помогает понять, что такое было жить в стране, где война прошла через жизнь каждого человека, но родились те, для кого все это — дело далекого прошлого, просто истории тех, кто побывал в аду и вернулся оттуда. Этому фильму уже полвека, но он всегда актуален.

«Курьер»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Курьер» Фото: «Мосфильм»

Что получится, если скрестить «Над пропастью во ржи» с русской сказкой про Иванушку-дурачка? Вот Иванушка попал на «царский двор» (в квартиру профессора), влюбился в «царевну» (рафинированную студентку МГУ), практически соблазнил ее и сам стал «царем». Да только юношеское бунтарство, помноженное на острое чутье на неправду, не дает ему почить на лаврах, как его фольклорным прототипам. Ловец во ржи не может успокоиться, пока в мире есть хоть что-то, что его не устраивает. Благородный, честный, беспощадный, Иван отличается от своего собрата Плюмбума тем, что он очень даже чувствует боль, а его сердце — слишком большое, чтобы пойти на компромиссы.

«Летят журавли»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Летят журавли» Фото: «Мосфильм»

Единственный в истории русский фильм, получивший главный приз на Каннском кинофестивале. Уникальное сочетание выдающихся кинематографических достижений (операторская работа Сергея Урусевского, игра Татьяны Самойловой и Алексея Баталова) и сюжета, наполненного каким-то немыслимым драматизмом. «Летят журавли» — это не драма, а высокая трагедия. Это история о женщине, которая, пока мужчины гибли героями или становились предателями, жила одной жизнью со своей страной. И в этой жизни было много такого, что слишком легко осудить, если не видеть полной картины. Этот фильм — исповедь, в которой нет покаяния, но есть попытка быть услышанным и понятым. А еще это один из лучших фильмов в истории мирового кинематографа.

«Чапаев»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Чапаев» Фото: «Ленфильм»

Все советское кино выросло из «Чапаева». Важнейший фильм раннего звукового кино определил на десятилетия национальную историю о гражданской войне, сформировал образ идеального героя на экране и определил эстетику кинематографа, который понятен в любом уголке гигантской советской империи, даже если не все ее обитатели владели русским языком. «Чапаев» — это комедийный экшен с трагическим финалом, он динамичен, остроумен, наполнен меткими афоризмами. Любой отечественный хит так или иначе много лет спустя сравнивался с «Чапаевым» и этого сравнения, как правило. не выдерживал. В Василия Ивановича, Петьку и Анку невозможно не влюбиться с первого взгляда. Однажды может забыться то, за что они воевали, а они останутся.

«Броненосец «Потемкин»

Я другой такой страны не видел Кадр из фильма «Броненосец «Потемкин» Фото: «Мосфильм»

До этого мы говорили о шедеврах, но этот фильм — не просто шедевр. Если из «Чапаева» выросло советское кино, то из «Потемкина» — все мировое. До сих пор абсолютно все кинематографисты мира учатся на Эйзенштейне, потому что он не только снимал кино нового типа: он создал язык, на котором говорит кинематограф вплоть до сегодняшнего дня.

Он создал монтаж как основной способ общения со зрителем, как главный метод рассказа истории на экране. Когда смотришь эту картину, в это верится с трудом — хотя бы потому, что «Потемкин» и сегодня кажется авангардом. Да и идеи Эйзенштейна, похоже, освоены мировым кинематографом только в малой доле.

Чего стоит только то, что в «Потемкине» нет главного героя, как мы привыкли, а есть поток образов, в то время как основной действующей силой становится народная масса. Странно? Сложно? Да, но это работает! Поэтому сегодня «Потемкина» продолжают смотреть в переполненных залах, а поскольку фильм был снят до появления звукового кино, то его показы часто сопровождают живым музыкальным аккомпанементом. Это незабываемый опыт, который имеет право получить каждый зритель, чтобы пережить катарсис, когда в оттенки серого врывается ярко-красный флаг в финале этого вечного блокбастера.