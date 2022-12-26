Я другой такой страны не видел: лучшие фильмы родом из СССР
Парадокс советского кино в том, что большое количество шедевров было создано как бы вопреки СССР и сегодня может смотреться как сатира. Было и много таких фильмов, которые прочно забылись и сегодня интересны либо ностальгирующему старшему поколению, либо историкам кино. К столетию со дня образования Советского Союза «Известия» выбрали 10 картин, которые сейчас смотрятся любым зрителем с огромным интересом и при этом стали плотью от плоти народа, для которого они создавались. Их можно показывать детям и говорить: вот так жили ваши отцы и деды — посмотрите, как было интересно и красиво!
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Начнем с Леонида Гайдая, знакового советского комедиографа, фильмы которого до сих пор важная часть телевизионного эфира. У Гайдая много прекрасных картин: экранизация «12 стульев» и вольная адаптация булгаковского «Ивана Васильевича», пародия на шпионский триллер «Бриллиантовая рука» и этнографический ромком «Кавказская пленница». Но, пожалуй, самым легким для входа в мир Гайдая остается сборник новелл о студенте Шурике. Тут есть и гэги в духе Чаплина, и полная хулиганского эротизма сцена зубрежки, и показательная расправа с рецидивистами. И все это очень смешно и точно.
«Берегись автомобиля»
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
Как и Гайдай, Эльдар Рязанов любим сотнями миллионов зрителей на постсоветском пространстве. Другое дело, что новым поколениям его телевизионные картины смотреть уже непривычно и тяжело, а юмор не всегда понятен. А некоторые его картины заряжены таким праведным гневом, что к ним еще нужно подготовиться. Поэтому начать лучше всего с истории советского Бэтмена Юрия Деточкина. Как и положено супергерою, он ведет двойную жизнь, но не карает преступников кулаками, а наказывает рублем. Любому юному фанату «Марвел» эта история будет понятна.
«...А зори здесь тихие»
Кадр из фильма «...А зори здесь тихие»
В СССР снято много прекрасных военных фильмов, но «Зори» стоят все же особняком. Весь сюжет этого триллера укладывается в несколько слов: старшина и несколько юных зенитчиц прячутся в лесу от немецкого десанта. В общем, это всё, но почему-то почти три часа фильма Станислава Ростоцкого смотрятся всегда на одном дыхании, даже в пятый и в десятый раз, потому что здесь вскрыта сама природа войны — места, где люди гибнут один за другим, причем не только от пуль. Это фильм-странствие, фильм-легенда, и среди сотен миллионов людей, которые его посмотрели, нет ни одного, который бы сдержал слезы во время сеанса.
«Афоня»
Кадр из фильма «Афоня»
Куда же без Георгия Данелия? Гений советского кино, создатель трогательнейшего «Сережи», причудливой «Кин-дза-дзы», тончайшего «Я шагаю по Москве», наивного «Мимино», мрачного «Слезы капали» и саркастического «Осеннего марафона». Но вот история влюбившегося сантехника Афони — сюжет универсальный и в то же время глубоко национальный. Плохой человек преображается благодаря высокому чувству, но губит сам себя, не умея разобраться с тем, что происходит в его собственной душе. Неповторимая роль Леонида Куравлева, чей герой поддался всем возможным соблазнам и все же выжил.
«Джентльмены удачи»
Поразительная история о двойничестве. Один в этой странной паре — рецидивист Доцент, который со своей бандой нашел сокровища и подставил своих подельников. Другой — безобидный детсадовский воспитатель, которого упросили поработать под прикрытием и притвориться Доцентом, чтобы бандиты привели его к сокровищу. Поразительно в этом то, что главные герои — зеки, «ботающие на фене». И еще то, что внимательное, чуткое, толерантное отношение к ним приводит к самым неожиданным результатам. Этот фильм проникнут такой верой в человека, что весь его в общем невеселый юмор про «моргала выколю» или «отец — барыга, спекулянт» превратился в часть народного фольклора. И этот фильм действительно знают наизусть.
«Белорусский вокзал»
Кадр из фильма «Белорусский вокзал»
Писатель Сергей Смирнов открыл советским людям десятки и сотни неизвестных страниц Великой Отечественной войны. Его сын Андрей Смирнов заговорил о том, что раньше, как бы мы сейчас сказали, в медийном поле практически отсутствовало. О посттравматическом синдроме, который преследует фронтовиков десятилетия спустя. О том, как им сложно в мирной жизни, как они скучают по окопному братству, как они сами себя ощущают мальчишками в выцветших гимнастерках, а не умудренными опытом людьми. Именно этот фильм помогает понять, что такое было жить в стране, где война прошла через жизнь каждого человека, но родились те, для кого все это — дело далекого прошлого, просто истории тех, кто побывал в аду и вернулся оттуда. Этому фильму уже полвека, но он всегда актуален.
«Курьер»
Кадр из фильма «Курьер»
Что получится, если скрестить «Над пропастью во ржи» с русской сказкой про Иванушку-дурачка? Вот Иванушка попал на «царский двор» (в квартиру профессора), влюбился в «царевну» (рафинированную студентку МГУ), практически соблазнил ее и сам стал «царем». Да только юношеское бунтарство, помноженное на острое чутье на неправду, не дает ему почить на лаврах, как его фольклорным прототипам. Ловец во ржи не может успокоиться, пока в мире есть хоть что-то, что его не устраивает. Благородный, честный, беспощадный, Иван отличается от своего собрата Плюмбума тем, что он очень даже чувствует боль, а его сердце — слишком большое, чтобы пойти на компромиссы.
«Летят журавли»
Кадр из фильма «Летят журавли»
Единственный в истории русский фильм, получивший главный приз на Каннском кинофестивале. Уникальное сочетание выдающихся кинематографических достижений (операторская работа Сергея Урусевского, игра Татьяны Самойловой и Алексея Баталова) и сюжета, наполненного каким-то немыслимым драматизмом. «Летят журавли» — это не драма, а высокая трагедия. Это история о женщине, которая, пока мужчины гибли героями или становились предателями, жила одной жизнью со своей страной. И в этой жизни было много такого, что слишком легко осудить, если не видеть полной картины. Этот фильм — исповедь, в которой нет покаяния, но есть попытка быть услышанным и понятым. А еще это один из лучших фильмов в истории мирового кинематографа.
«Чапаев»
Кадр из фильма «Чапаев»
Все советское кино выросло из «Чапаева». Важнейший фильм раннего звукового кино определил на десятилетия национальную историю о гражданской войне, сформировал образ идеального героя на экране и определил эстетику кинематографа, который понятен в любом уголке гигантской советской империи, даже если не все ее обитатели владели русским языком. «Чапаев» — это комедийный экшен с трагическим финалом, он динамичен, остроумен, наполнен меткими афоризмами. Любой отечественный хит так или иначе много лет спустя сравнивался с «Чапаевым» и этого сравнения, как правило. не выдерживал. В Василия Ивановича, Петьку и Анку невозможно не влюбиться с первого взгляда. Однажды может забыться то, за что они воевали, а они останутся.
«Броненосец «Потемкин»
Кадр из фильма «Броненосец «Потемкин»
До этого мы говорили о шедеврах, но этот фильм — не просто шедевр. Если из «Чапаева» выросло советское кино, то из «Потемкина» — все мировое. До сих пор абсолютно все кинематографисты мира учатся на Эйзенштейне, потому что он не только снимал кино нового типа: он создал язык, на котором говорит кинематограф вплоть до сегодняшнего дня.
Он создал монтаж как основной способ общения со зрителем, как главный метод рассказа истории на экране. Когда смотришь эту картину, в это верится с трудом — хотя бы потому, что «Потемкин» и сегодня кажется авангардом. Да и идеи Эйзенштейна, похоже, освоены мировым кинематографом только в малой доле.
Чего стоит только то, что в «Потемкине» нет главного героя, как мы привыкли, а есть поток образов, в то время как основной действующей силой становится народная масса. Странно? Сложно? Да, но это работает! Поэтому сегодня «Потемкина» продолжают смотреть в переполненных залах, а поскольку фильм был снят до появления звукового кино, то его показы часто сопровождают живым музыкальным аккомпанементом. Это незабываемый опыт, который имеет право получить каждый зритель, чтобы пережить катарсис, когда в оттенки серого врывается ярко-красный флаг в финале этого вечного блокбастера.