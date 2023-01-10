Сказочный пилотаж: «Чебурашка» собрал рекордную посещаемость

Более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 января выбирали именно «Чебурашку», обеспечив семейной картине рекордные посещаемость и наработку. По данным ЕАИС, общее число зрителей составило 4,7 млн человек, а общая касса перешла через порог в 3 млрд рублей. Так «Чебурашка» оказался на втором месте по сборам отечественных фильмов за всю историю и вот-вот окажется на первом. «Известия» подводят итог «новогодней битвы».

Сенсация старта года

Имя Дмитрия Дьяченко до сих пор недостаточно известно широкому российскому зрителю. Между тем это российский Спилберг или Кэмерон, потому что именно он снял трилогию «Последний богатырь», а теперь и «Чебурашку». «Богатыри» находились до этого момента на 7-м, 5-м и 4-местах по сборам среди отечественной продукции за всю историю проката в стране. Вместе они собрали более 6 млрд рублей. В наступившем году «Чебурашка» выстрелил настолько эффективно, что он уже на втором месте по сборам среди российских фильмов.

Но интрига даже не в том, что у «Холопа», который на первом месте, по данным ЕАИС, 3,08 млрд рублей, то есть этот рекорд будет побит в ближайшие день-два. А в том, что выше по кассе смог забраться всего один зарубежный релиз. И это, конечно, «Аватар», который вышел в декабре 2009 года и в итоге заработал, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК), 3,5 млрд рублей на территории РФ. Выше прыгнуть пока никто не смог, но у «Чебурашки» прямо сейчас есть шанс сделать это и стать абсолютным лидером по кассе в истории российского проката. Сейчас у фильма 3,03 млрд, и это не предел.

— «Чебурашка» — настоящая сенсация старта года и индикатор многих изменений, через которые проходит отечественная киноиндустрия, — размышляет президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Фильм точно станет абсолютным лидером российского проката за новейшую историю. Дальше — долгий прокат и шанс дотянуться до рекордных 4 млрд. Более 9 млн зрителей на один фильм за праздники — это впечатляющий результат, как и общая сумма сборов всех фильмов за праздники — более 4,5 млрд рублей в совокупности.

Гай Ричи на подходе

При первом взгляде на итоги «новогодней битвы» релизов складывается ощущение, что все ходили только на «Чебурашку». Его ближайший соперник по сборам с 1 января — мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 5», который собрал 350 млн рублей, почти в 10 раз меньше. Это отчасти связано с числом сеансов, но у «Чебурашки» их было не на порядок больше, а всего в три раза. Посещаемость у него была в два с половиной раза выше, а наработка на сеанс — в три раза.

На третьем месте по кассе оказался «Непослушник 2», 232 млн. На четвертом — «Мира», 170 млн. Пятое — у «Чука и Гека», 133 млн. Остальные релизы набрали за выходные меньше 100 млн рублей каждый.

Ольга Зинякова объясняет эту разницу между релизами тем, что среди факторов успеха «Чебурашки» образцовый для уровня картины маркетинг, сарафан и бренд Чебурашки, который остается любимым для нескольких поколений персонажем. А известные артисты привлекли зрителей постарше, считает эксперт.

Насколько это объясняет успех фильма, можно спорить, но цифры говорят сами за себя. По данным БК, каждый день 70% зрителей выбирали именно «Чебурашку», а 8 января это были вовсе 77%.

Стоит сказать, что «Чебурашка» и вышел позже большинства конкурентов. Поэтому многие из них успели собрать свою кассу еще до 1 января, и если брать ее целиком, то цифры кажутся не такими уж плачевными в сравнении с семейным блокбастером. Так, «Елки 9» в новом году не попали даже в пятерку кассовых лидеров, но вообще они уже заработали 567 млн рублей, это серьезный результат. «Елки 8», для сравнения, заработали чуть больше 70 млн рублей. «Чук и Гек» заработали 230 млн, «Непослушник 2» — 455 млн, «Мира» — 280 млн, «Иван Царевич и Серый Волк 5» — 408 млн.

Конкурентом «Чебурашке» в праздники мог стать новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна», релиз был намечен на 5 января. Но незадолго до каникул прокатчик решил передвинуть премьеру на 12 января. Понятно, что из-за этой недели фильм недосчитается нескольких миллионов рублей, и вряд ли российский правообладатель картины очень рад этому обстоятельству. Источники «Известий» говорят, что решение это было не совсем добровольным, потому что компанию Global Film попросили не мешать российским релизам, но сделано это было не сверху, а как компромиссное решение между участниками индустрии. Опасения лобби российского кино легко понять: прошлый фильм Ричи «Джентльмены» в «ковидном» 2020 году заработал в России 1,2 млрд рублей, став третьим релизом года по кассе. Отдать такие деньги зарубежному фильму в ущерб российским индустрия не посчитала возможным.

Часть кассы России забрал себе и «Аватар 2», который многие кинотеатры к праздникам поставили к себе в залы, при этом в реестре Минкультуры отсутствуют сведения о выданном фильму прокатном удостоверении. Посчитать точные цифры сборов никто из участников рынка не берется, потому что они ни в одной официальной системе не учитываются, но они вряд ли превышают 100 млн рублей.

— Без должного маркетинга любой голливудский шедевр собирает грустный минимум от его изначального потенциала, — отмечает Ольга Зинякова. — Но пиратство есть пиратство, и если на «Чебурашку» это повлияло мало, то другие релизы недобрали свою заслуженную кассу. Любая реклама и сарафан показов пиратского контента отдаляют нас от построения независимой киноиндустрии, на которую есть все шансы.

С другой стороны, российские релизы отработали большую часть своего потенциала и теперь кинотеатры поделят между собой зарубежные картины. К «Аватару» и «Операции «Фортуна» добавятся боевик «Крушение» с Джерардом Батлером и вестерн «Отзвуки прошлого» с Николасом Кейджем. А дальше многое будет зависеть от российских продюсеров и от того, насколько они будут вкладываться в маркетинг новых картин, чтобы конкурировать с западным кино. И ждать, пока российский Кэмерон Дмитрий Дьяченко выпустит новый фильм.