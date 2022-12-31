Дочумные времена: на экраны выходит фильм о детстве Майора Грома

Уже 1 января фанаты русских комиксов Bubble увидят долгожданное продолжение истории о майоре Игоре Громе. Вернее, это будет приквел, история, предшествовавшая истории в Северной столице. Фильм об отце героя Тихона Жизневского «Гром: Трудное детство» покажет Кинопоиск. Константина Грома в картине сыграл Сергей Марин. Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге. «Известия» побывали на них в городе на Неве и увидели кухню создания блокбастера.

Перестрелка и бочки с пивом

В съемках самое интересное — экшн. Это и зрелищно и захватывающе. А оказаться внутри процесса, все равно, что стать героем компьютерной игры. Когда ты не знаешь, что и откуда вдруг вылетит или взорвется. Одна из самых масштабных сцен снималась в Санкт-Петербурге, на площади у Исаакиевского собора. Попав сюда чувствуешь, словно на машине времени тебя отбросило лет на 30 назад.

Процессом на площадке рулит режиссер Олег Трофим. Во время работы к нему лучше не подходить. Он сконцентрирован и погружен в процесс.

Фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Желтая бочка с квасом, рядом бочка побольше — с пивом. Вдоль дороги — деревянные ящики, на них стоят трехлитровые банки с огурцами, компотами и березовым соком. Рядом женщина, закутанная в шерстяной платок. Она взвешивает на весах картошку. Тут же — ларек с сигаретами и жвачками. Вся эта стихийная торговля была признаком перехода нашей страны на «экономические рельсы». А еще огромные вывески с рекламой спортивной одежды, продажа кассет с блатным шансоном. Ну и куда в лихие девяностые без стрельбы и разборок.

По сценарию снимали погоню, в которой взорвался «Мерседес». Рядом для безопасности — поливальные машины. И пожарные с огнетушителями. Горящий автомобиль на фоне памятника Николаю I казался катастрофой.

— Да что вы, такое сложно придумать, — рассказывал ассистент по реквизиту, питерский художник Александр. — Бывало раньше и перестрелки среди бела дня увидишь. Не зря же Ленинград называли бандитским.

Как говорят создатели, дело происходит в альтернативном Петербурге. Но он очень напоминает реальный. Эпоху 1990-х, когда по признанию продюсера Артема Габрелянова, пахло «свободой и напалмом», не хотят приукрашивать. Но и демонизировать ее не собираются.

— Раньше такие персонажи встречались, что страшно было им навстречу идти, — рассказывает Елена из массовки. — Их обязательным атрибутом были малиновые пиджаки и спортивные штаны с лампасами. Вон, посмотрите на Стаса Барецкого. Собирательный портрет братка из 1990-х.

Кстати, актер тоже появится в фильме.

Фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Массовка, одетая в кожанки и берцы, ходит по площадке с оружием. У кого ППШ, у кого «Калашников». Крутые парни, бритые наголо. Прохожие шарахаются от звуков выстрелов. Но маленький Игорь Гром (его играет Кай Гетц) с другом спокойно проходит мимо беспредельщиков. Этого смелого парня сложно чем-то удивить. По сюжету, Игоря воспитывает отец, который работает в полиции. Из-за сложной криминальной обстановки в городе работы у Грома старшего — хоть отбавляй. Он редко появляется дома, и мальчик обижается на отсутствие внимания отца.

А Константин Гром воюет с криминальным авторитетом Петербурга, который владеет чёрной магией и безжалостно уничтожает крупнейшие бандитские группировки. Злодей из египетской мифологии скрывается под именем Анубис. Он ходит с посохом, в чёрном плаще, в маске с рогами и мерцающими золотыми глазами. Его боятся и мелкие преступники, и авторитеты, и этот страх помогает ему быть выше остальных в криминальном мире.

Когда квартиры были большими

Дом Грома снимали в павильоне на Ленфильме. Большая комната под крышей старого питерского дома с овальным окном в стиле модерн. Она напоминает обстановку квартиры Игоря Грома из первого фильма. Это она и есть, только деталями она соответствует постперестроечным временам. Письменный стол, на котором модели машинок, альбом с марками, шахматы. На стене вырезки шахматных партий и плакат со Шварценеггером. Рядом бобинный магнитофон «Яуза-207», проектор для диафильмов, пластинка «Весна в Шанхае» группы «Джунгли». На батарее сушатся носки. Семья спортивная: в гостиной висит боксерская груша и шведская стенка. Но кажется, не все так просто в жизни милиционера. На кухне полно початых бутылок, из закуски — банки с маслятами. Квартира та же, но по задумке художников пространство сделали меньше. Это чтобы видеть его глазами маленького Игоря Грома, чтобы в этом доме фигура отца казалась больше и авторитетнее. Такой художественный прием.

Фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Актер Сергей Марин, играющий Грома-старшего, не спешит раскрывать психологический портрет своего героя. Он схематично описывает сюжет картины и его роль в нем.

— Фильм об отношениях отцов и детей, о становлении, взрослении, принятии, о дружбе и любви. А мой герой — идеалист, пытающийся сделать мир лучше. Не все в его силах, но то, что может — делает. А мотивация — будущее его сына Игоря.

Первый фильм «Майор Гром: Чумной доктор» Сергей Марин смотрел вместе со всеми в кинотеатре. Признается, что позавидовал актерам, сыгравшим в фильме.

— Тогда я подумал, если бы в фильм позвали меня, я бы сделал это по-другому, — признался «Известиям» Сергей Марин. — И проскочила мысль, что как артисту мне было бы интересно поучаствовать в проекте.

Тогда Марин и представить не мог, что однажды и его позовут на кастинг «Майора Грома». Возможность попробоваться он использовал на полную катушку, и он не упустил свой шанс получить главную роль в приквеле.

— Игорь постоянно обижен на отца, потому что тот не может проводить с ним время, — рассказал «Известиям» Кай Гетц. — Между сыном и отцом — барьер. И только они пытаются сблизиться, но одно слово все рушит, и опять у них конфронтация.

Фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Своего персонажа юный актер понял и принял, когда гримеры нарисовали ему бланш под глазом и сделали прическу«ёжик». Режиссер не ставил задачи перед Каем, погрузиться в эпоху 1990-х.

— Была задача перенять манеры и привычки Грома взрослого, — рассказывает Гетц. — Я заметил, что Тихон Жизневский все время трогал мочку уха, когда его герой нервничал. И я стал так делать.

Пришлось Каю полюбить и шаверму, которой питается майор Гром. А во время своего обеда, за кадром, актер делает уроки, чтобы не отставать от одноклассников. Как говорит Кай, его не считают в школе звездой. Привыкли. Как привыкли одноклассники и к его частому отсутствию.

Взять Эрмитаж

За время съемок истории про Грома, съемочной группе довелось поработать в самых разных, знаковых местах Северной столицы. Снимали на Дворцовой площади, в Мраморном дворце, на улице Зодчего Росси рядом с Александринкой и Академией Русского балета имени Вагановой, на заброшенных предприятиях и на Кировском заводе. Продюсеры признаются, получить разрешение на съемки было непросто. Но в команде есть «специально обученные люди». Они налаживают контакт с городскими чиновниками и, даже с полицией, ведь для работы порой необходимо перекрывать движение.

Фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска

— Для того, чтобы снимать на Исаакиевской площади, нам потребовалось полтора месяца на все согласования и объяснения, кто мы такие и что хотим, — поделился с «Известиями» продюсер картины Артем Габрелянов. — Каждый раз, рассказывая о том, где мы хотим снимать, нам говорили: «Забудьте. Это нереально. Вас даже слушать не будут». Но каждый раз наши локейшн-менеджеры добивались невозможного. На Исаакиевской площади нам разрешили всё, что мы запланировали: и взрывать, и стрелять. Потому что у нас есть высокопрофессиональный департамент каскадеров. Они могут сделать огонь управляемым, держат все под контролем. Ну и кредит доверия, который мы заработали на съемках первого фильма.

Как признался Артем Габрелянов, сложнее было, когда снимали «Майор Гром: Чумной доктор». Требовалось получить разрешение на съемки на Дворцовой площади. Договариваться пришлось даже с администрацией Эрмитажа. Но там, где ни жечь, ни взрывать нельзя, например, в старинных особняках, памятниках архитектуры, на помощь приходит компьютерная графика.

Создатели рассказали что у них уже есть идеи на несколько фильмов. Как говорит продюсер, у него на пять лет сюжетов хватит. Останавливаться на приквеле будет странно. Хочется рассказывать историю, заглядывая вперед. Пока в России нет киновселенных, поэтому, конкурентов у Bubble тоже пока нет. Приоткрывая планы, Артем Габрелянов рассказал, что сейчас в работе фильм «Фурия». Но об этом позже.