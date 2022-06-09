«После выхода этой картины несколько артистов укрепят свою известность»

Презентован актерский состав и тизер нового блокбастера Олега Трофима «Майор Гром: Трудное детство». В нем — альтернативные 1990-е, в которых рос главный герой франшизы, смешение жанров и сюрпризы со знакомыми зрителю лицами. Режиссер фильма уверен, что вселенная BUBBLE будет развиваться годами, пророчит большое будущее своим актерам и считает, что российские зрители по-настоящему увлекутся отечественным кино, когда оно будет интересным. «Известия» публикуют беседу с автором приквела самой популярной русской комикс-истории, которую записали прямо на съемках в Санкт-Петербурге.

«Больший упор мы сделали на драматические перипетии, чем на внешние кульбиты»

— Если «Майор Гром: Чумной Доктор» родился из популярного комикса, то приквел фильма обошелся без графической предыстории. Почему?

— Действительно, это совершенно оригинальная история, а комикса не написали. Когда мы сняли фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», всем — и поклонникам, и создателям — захотелось чуть-чуть лучше узнать главного героя Игоря Грома. В комиксах можно найти коротенькую историю о его школьном детстве. Там упоминается, что мальчик рано потерял отца, но больше о родителях нет никакой информации, и никто не знает, куда они подевались.

Мы подумали, что это один из самых важных моментов в судьбе нашего персонажа, который может по-настоящему рассказать, что происходит в душе Грома. И хотя поклонникам еще предстоит проделать большой путь вместе с героем, впереди его ждут большие драматические арки. Нам показалось, что, прежде чем мы продолжим этот путь, как никогда важно узнать — что его сформировало, рассказать о его детстве.

— Если отмотать назад, получается, что детство Грома пришлось на «лихие» 1990-е. Это добавило красок истории?

— Это очень непростые, альтернативные 1990-е. В нашей комикс-вселенной это явный потенциал, если хотите — художественная и драматическая среда, которая может подарить удивительную драматургию. Вот когда родилась предыстория майора, мы поняли, что не снять ее просто нельзя.

После выхода этой картины Съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство» Фото: Кинопоиск

— Фильм получился захватывающий. Было понятно, из чего можно накрутить сценарий, чтобы на экране был экшен. Как заинтересовать зрителя приквелом про детство?

— Так же как и любой другой историей. Если она интересно написана, ее и смотреть будет любопытно.

Этот фильм, как и предыдущий, будет наполнен жанрами , потому что это современное развлекательное, художественное кино. Кстати, это и мой личный язык, мое видение кино. Да и так устроена сама вселенная BUBBLE, в ней пересекается много разных жанров: от трагедии до комедии, от мистики до триллера, от мелодрамы до боевика. Всё это также будет в приквеле , однако, так как эта история локальная, хронометраж не позволяет нам попусту тратить минуты и даже секунды времени.

— А чем вам не угодил экшен?

— Историю нужно рассказать за один час, а экшен всегда занимает время. Больший упор мы сделали именно на драматические перипетии, на сюжет и психологические особенности наших героев, чем на внешние кульбиты, фокусы и горки.

«Тут сразу потекли слюнки, руки зачесались, и захотелось пофантазировать»

— Почему вы решили ограничить себя во времени?

— Эту историю больше полугода назад предложил сделать «Кинопоиск» . Хотели на новогодние праздники снять двадцатиминутный Christmas Special, просто чтобы поддержать внимание зрителя, не пропадать с Громом надолго. Мы сели писать небольшую зарисовку внутри «вселенной» и расписались аж на полноценное кино (смеется).

После выхода этой картины Съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство» Фото: Кинопоиск

— Что вас увлекло?

— Подумали: «Ой, 1990-е. Ну не в документалистику же играть. Это вымышленный мир, отчасти он похож на наш, но на деле сильно отличается. Тут сразу потекли слюнки, руки зачесались, и захотелось пофантазировать. «Давайте вот это и это, а вот еще герой интересный нарисовался, давайте и его разовьем». А дальше — больше. Ну а как же мы без злодея? И вот он у нас уже здесь. В общем, разрослась история.

— А любовь?

— Конечно, и любовь будет.

— Папа у Грома будет. А мама?

— Мама Грома — это отдельная история.

— Сейчас в киноиндустрии непростые времена. Ожидаете ли вы, что прокат сможет отбить затраты на производство?

— На этот вопрос лучше смогут ответить продюсеры. Я режиссер и в первую очередь занимаюсь тем, что снимаю кино и рассказываю истории.

Вот что знаю наверняка, так это то, что в первую очередь мы ориентируемся на зрителя. Нам принципиально важно, чтобы он полюбил нас, чтобы классно провел время в кинотеатре или дома у экрана.

Чем больше людей посмотрит, сможет испытать эмоции, тем лучше. Если сравнить развлекательное кино с авторским, где главное лишь донести мысль автора и не важно, два человека поймет или тридцать тысяч, — то здесь мы работаем с большой зрительской аудиторией. И создателям чрезвычайно важно, чтобы люди подключились к этой истории, испытали спектр положительных чувств.

После выхода этой картины Съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство» Фото: Кинопоиск

— Первый фильм был рассчитан на молодежь, поклонников комиксов. На какого зрителя ориентируетесь сейчас?

— Наши зрители растут вместе с нами. Время идет, и вселенная, надеюсь, будет продолжать жить многие годы, развиваться . Кстати, мамы и папы поклонников комиксов уже подтянулись.

— Вы ориентированы на онлайн-просмотр или на кинотеатры?

— Лично я как режиссер всегда делаю ставку на кинотеатры, потому что просмотр в кинозале дает возможность глубже проникнуть в тело фильма, испытать более широкие эмоции. Большой экран, правильное качество изображения — это всё вещи, над которыми мы, как ремесленники, трудимся. Прикладываем усилия всей командой для того, чтобы наша работа была искусной в деталях, в нюансах.

Телевизор в типичном домохозяйстве зачастую многое съедает, не дает возможности в полной мере насладиться объемом работы, которую мы сделали, качеством. Хотя сегодня онлайн-площадки смело идут в ногу со временем, используя новейшие технологии, позволяя даже в домашних условиях добиться очень приличного качества просмотра . Ну а об удобстве смотрения и количестве репертуара на стриминге, думаю, комментарии излишни.

«Сегодня у нас есть ресурс на съемки»

— Сейчас, когда из России ушли иностранцы — Disney, Netflix, — расстались с героями Marvel, в стране появилось импортозамещение: персонажи BUBBLE. Ваш «Майор Гром» сможет занять их нишу?

— Нет ничего положительного в том, что любимое зрителями кино уходит из нашей страны. Я не вижу выгоду и для себя — просто потому, что занимаюсь кино и историями, а не продажами .

Не могу сказать, что уход иностранцев с российского кинорынка — потрясающая новость. Я бы с удовольствием ходил и смотрел зарубежное кино, потому что очень его люблю, его было много, и оно разное: умное, тонкое, будоражащее, которое надо смотреть. А теперь у нас такой возможности нет.

— Вы поддерживаете своих зарубежных коллег, в какой бы они ситуации ни оказались?

— Я поддерживаю себя, своих друзей и зрителей. Я люблю кино, теперь его чуть меньше в моей жизни, к сожалению.

После выхода этой картины Съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство» Фото: Кинопоиск

— Может быть, в нашем случае это на пользу? За неимением альтернативы люди обратятся к отечественному кино.

— Я уверен, что российские зрители по-настоящему увлекутся отечественным кино, когда оно будет интересным. Мы очень стараемся всей индустрией, стараемся рассказывать классные истории, которые не то чтобы начнут конкурировать с Западом, а будут по-настоящему смотрибельными, душещипательными, развлекательными и глубокими.

Нет смысла никому ничего доказывать просто так, надо хорошо делать свою работу, и тогда зритель придет. Это самое главное, что по силам художникам-рассказчикам, а всё остальное — это уже дело политики, продюсирования и так далее.

— Как изменилось финансирование? Деньги на кино находятся?

— Сегодня у нас есть ресурс на съемки. Это уже большое счастье. Что будет дальше — загадывать не стану. Но смотрю в будущее с перспективой.

— В кино идут на имена. Если в афише есть звезды, это уже интригует. В первом фильме у вас были известные артисты — Михаил Евланов, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова. Кого увидим в приквеле?

— Сюрпризы с лицами, знакомыми и любимыми зрителями, конечно, будут. Об этом мы не позабыли. Уже сейчас могу сказать, что Игоря Грома в детстве сыграет Кай Гетц («Скажи ей», «Пищеблок». — «Известия»), а учить его думать на несколько ходов вперед будет отец в исполнении Сергея Марина. Его зрители знают по сериалу «Душегубы». Будут и молодые актеры, за творческую судьбу которых я спокоен. Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьёв. После выхода этой картины несколько артистов укрепят свою известность, а кто-то приобретет, как это случилось с Тихоном Жизневским, Сергеем Горошко, Дмитрием Чеботаревым после выхода первого «Майора Грома».

— Фильм про детство Грома. Появится ли Тихон Жизневский в этом кино?

— К сожалению, это история не о взрослом Громе. У нас впереди еще столько фильмов. Вы на него еще насмотритесь, я уверен, если так скучаете (смеется).

После выхода этой картины Тихон Жизневский на съемках фильма «Майор Гром: Трудное детство» Фото: Кинопоиск

— Многообещающее заявление.

— У нас уже есть планы на несколько историй, работа над сценариями идет .

— За основу берете существующие комиксы или работаете в тандеме с художниками?

— Вы задаете много вопросов (смеется).

— Такая у меня работа.

— Спасибо вам большое!