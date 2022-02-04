Автор отмеченного «Оскаром» триллера «Фальшивомонетчики» считает, что лучше делать местный, «национальный» артхаус и выходить с ним на мировой рынок, чем лепить безликий, космополитичный «европудинг». О европейском и транснациональном кино, влиянии немецкого экспрессионизма 1920-х годов на современный сай-фай и нуар и артхаусе Старого Света, которым не заинтересуешь молодых, «Известия» поговорили с режиссером и сценаристом Штефаном Рузовицки в канун премьерного уикенда его новой ленты «Хинтерленд: город грехов».

«Ранее непреложные ценности уже не существуют»

— Главный герой истории, легшей в основу сюжета, отставной обер-лейтенант, бывший криминалист Петер Перг, как и сотни его товарищей возвращается с проигранной войны: они покидали Вену молодыми и сильными представителями огромной империи, а вернулись в карликовое государство физически и психически покалеченными.

— Я думаю, война — это квинтэссенция токсичной маскулинности. Тут и агрессия, и столкновение самцов с целью повергнуть или убить соперника — ситуация, когда эта «токсичность» проявляется наиболее жестко. Однако все эти жертвы не вознаграждаются: солдаты возвращаются в разрушенный город, их ценности повержены, семьи разрушены, работы нет.

В Австрии, кроме того, на драму проигравшей стороны накладывается еще и имперская травма: крушение великой державы, низведение страны до состояния полного политического нуля. То есть все усилия, направленные на доказательство своего статуса, первенства оказались напрасны, ценности, за которые боролось столько людей, унижены и растоптаны.

Европейский зритель не хочет смотреть европейское кино Кадр из фильма «Хинтерленд: город грехов» Фото: Кинопоиск/Про:взгляд

— Можно ли говорить, что это фильм о «потерянном поколении» Первой мировой, которые описывали Ремарк и Хемингуэй? Насколько на вас повлияли эти писатели?

— Влияние — это, пожалуй, слишком сильно сказано. Вообще в это время понятие мужественности, героизма имело иное наполнение. То, что ты должен был делать, как поступать, — всё было иначе. И потерянное поколение — это на самом деле про множество людей: я согласен с теми историками, что склонны рассматривать Первую и Вторую мировую войну как, по сути, единый конфликт, растянутый во времени, начавшийся еще до 1914 года и завершившийся лишь в 1945-м.

— Ваша лента явно отдает дань немецкому экспрессионизму — самому яркому периоду в истории кинематографа Германии. Вы называете свой проект «цифровой версией «Кабинета доктора Калигари». Можно ли говорить об актуальности экспрессионизма и его возрождении как эстетической концепции?

— Мне не очень нравится выражение «отдает дань». Просто мы пришли к тем же визуальным решениям, которые в свое время применял Роберт Вине (немецкий режиссер, автор фильма «Кабинет доктора Калигари» 1920 года. — «Известия»), мы попросту воспользовались экспрессионистскими художественными средствами , чтобы рассказать и показать зрителю нашу собственную историю о человеке и обществе в реальности, что прежде было незыблемо, оказалось нестабильно и искажено.

Именно поэтому понадобились косые линии, синий фон и углы, разбивающие абрисы домов и общественных зданий. К этим приемам Вине мы добавили цифровые возможности. И здесь напрашиваются интересные параллели с сегодняшним миром, где многие чувствуют, что некоторые ранее непреложные ценности не существуют. Общество явно меняется, находится в состоянии некоей флуктуации, людям неуютно и тревожно. А такое чувство незащищенности часто выливается в агрессию — и тут всё опять упирается в «токсичную маскулинность и столкновение «самцов».

Европейский зритель не хочет смотреть европейское кино Кадр из фильма «Хинтерленд: город грехов» Фото: Кинопоиск/Про:взгляд

— Кого из немецких экспрессионистов считаете своими учителями?

— Учителя — это сильно сказано. Но я считаю, что такие фильмы, как «Метрополис» Фрица Ланга и «Носферату» Фридриха Мурнау, имеют не только историческую ценность. Они всё еще работают и цепляют . Скажем, «Носферату» с точки зрения визуальных средств и сегодня вполне современен, а «Метрополис» — эталонная модель для многих режиссеров, работающих в жанре нуара и сай-фай. Экспрессионисты создали стиль, которому подражают до сих пор.

— Как вы определяете жанр своего фильма? Он соединяет детективную интригу, саспенс триллера и докьюментари. Кроме того, герои ленты, взявшиеся расследовать серию загадочных убийств, Перг и его напарники, отстают от преступника всего на шаг — есть ли здесь аллюзии на «Из ада» с Джонни Деппом или «Видок» с Жераром Депардье?

— Я всегда стараюсь вывести на поверхность захватывающую историю, детектив или саспенс, которые бы держали зрителя, заставляя выяснять, кто же убийца. Но интереснее всего не это, а возможность показать характер, душу героя, общество и вроде бы другие «малозначимые» вещи. Я стараюсь дать ему и то и другое — и сюжет, и глубинную сторону. И тут уже выбор за зрителем, кому что понравится.

— И сколько у вас таких наслоений?

— Надеюсь, много (смеется). В этом и разница между «мейнстримным» кино, где всё максимально четко, и авторским, артхаусным, где, чем больше наслоений, тем лучше. И у такого кино тоже есть свой зритель, которому нравится это распутать, докопаться до скрытых смыслов. Не надо сбрасывать его со счетов.

Европейский зритель не хочет смотреть европейское кино Кадр из фильма «Хинтерленд: город грехов» Фото: Кинопоиск/Про:взгляд

«Сегодня вотчина Европы — это артхаус»

— Вас называют знаковой фигурой австрийского кинематографа. Кем вы себя считаете: австрийским режиссером или европейским?

— Сложно сказать. Я родился в Австрии, вырос в Германии, потом опять переехал в Австрию, так что я — сочетание и того, и другого. В то же время я и европеец, представитель некоего общеевропейского культурного сообщества режиссеров. И всё же я не хотел бы, чтобы меня считали европейцем, противопоставляя меня американскому кино. Я верю в международное режиссерское братство, мы все в конечном итоге рассказчики, мы пользуемся общими художественными инструментами, так что я бы хотел не привязывать себя к какому-то узконациональному лужку.

— Главные роли сыграли немецкие актеры Муратан Муслу и Лив Лиза Фрис. Не было намерения пригласить голливудских звезд ради более широкой аудитории?

— Но на фильмы такого рода, как «Хинтерленд», голливудских мегазвезд не пригласишь. Максимум — тех, чья популярность прошла зенит, и им хочется еще маленько подзаработать. Но, на мой взгляд, это и хорошо — работать с местными талантами. Например, главного героя в моем фильме играет Муратан Муслу — у него турецкие корни, но я уверен, что у него есть потенциал стать звездой мирового масштаба, в том числе благодаря ролям в моих фильмах. И это однозначно лучше, чем покупать голливудских звезд только ради кассы.

В этом смысле всегда лучше делать местный, национальный артхаус и выходить с ним на мировой рынок, чем лепить безликий, космополитичный «европудинг». То есть брать главной красоткой француженку, плутом-трикстером итальянца, а на роль «меганегодяя» немца — ну вы понимаете. Но так не работает. Если кино, например, итальянское — то здесь возникает неповторимый колорит, юмор, краски.

— На каком языке лучше снимать — сразу на английском или на родном, который лучше знаешь и чувствуешь?

— Мне приходилось делать и так и этак. Снимал на английском, затем на немецком, снимал триллер, затем «артхаусник», потом фильм для детей. В этом смысле опыт у меня достаточно эклектичен, и для меня это особое удовольствие. Таким образом ты расширяешь кругозор и палитру своих выразительных средств.

Европейский зритель не хочет смотреть европейское кино Актерский состав фильма «Хинтерленд: город грехов» на кинофестивале в Локарно Фото: Getty Images/Pier Marco Tacca

— Как оцениваете состояние современного европейского кинематографа? Какие тренды считаете наиболее передовыми, что раздражает, чего не достает?

— Когда я был молод, было очень популярно европейское мейнстримное кино: боевики с Жан-Полем Бельмондо смотрели все — и стар, и млад. А сегодня мои дети (им за двадцать уже) не ходят на европейские фильмы ради развлечения. Ну разве что на немецкоязычные комедии, а так — никогда. И это отражает общую ситуацию. Сегодня вотчина Европы — это артхаус. И мне особенно жаль, что мы, видимо, потеряли способность привлекать и заинтересовывать своими работами молодых. А после начала пандемии это проявилось еще сильнее. « Спайдермен» заполонил всё и вся, и очень трудно найти финансирование для жанрового или даже камерного кино, по крайней мере в Германии и Австрии. Но я не хочу хаять американцев: это во многом наша собственная внутренняя проблема.

— Хочет ли европейский зритель смотреть европейское кино?

— Мне кажется, нет, не хочет. Хотя положение дел в разных странах разное: в Чехии или Польше «свое кино» всё еще востребовано. Отчасти это, вероятно, связано с тем, что в Германии, Австрии, Италии или Испании фильмы главным образом дублируют, а, скажем, в Польше или Скандинавии — нет, там субтитры делают. Французы производят экшн и неплохой, но до нас он не доходит.

Еще один момент — критика, сформировавшая стереотип, что если европейское кино не «высоколобое» — то значит оно автоматически плохое. Это идет из тех времен, когда искусство воспринималось как нечто строго элитарное. Так что у нас в отличие от Америки зрительское кино критиками совсем не ценится . Не Тарковский и не Ханеке — значит «шлак». А это, на мой взгляд, не должно быть так. В Америке культура всегда, с самого начала, была прежде всего «поп» — и они умеют это ценить.

Европейский зритель не хочет смотреть европейское кино Кадр из фильма «Хинтерленд: город грехов» Фото: Кинопоиск/Про:взгляд

— Каково, на ваш взгляд, ваше собственное кино: зрительское ли оно, «высоколобое» или и то и другое вместе?

— Я всегда стремился и мечтал делать нечто посередине — назовем это «интеллектуальным мейнстримом» или «популярным артхаусом».