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«Я всегда считал Эйзенштейна схоластиком»

Кинокритик Сергей Кудрявцев — о своем режиссерском дебюте, 75 фильмах Годара и партизанщине в «Домодедово»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Я всегда считал Эйзенштейна схоластиком»
2022-01-17 18:40:07">
2022-01-17 18:40:07
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Самый известный и читаемый критик нулевых, автор тысяч рецензий и нескольких энциклопедий, кинокритик Сергей Кудрявцев в 65 лет выпустил свой первый фильм — провокационный, сугубо авторский и ни на что не похожий. Название «…и будет дочь» словно продолжает заголовок фильма 1942 года «Был отец» японского классика Ясудзиро Одзу, а весь сюжет помещается в несколько слов: девушка-киноманка узнает, что у нее умер отец, и переживает в связи с этим глубочайший личностный кризис, воплощенный в воспоминаниях и снах. Накануне московской премьеры фильма Сергей Кудрявцев объяснил «Известиям», как эта картина связана с его далеким прошлым, почему в эпиграфе упомянут Марлен Хуциев и как отреагировала на «Дочь» российская киноиндустрия.

«Я стал писать рецензии за полтора часа»

— Со стороны ваша карьера — сплошная загадка. Вы были самым популярным критиком в стране и вдруг в середине нулевых ушли в «затвор», перестали работать в СМИ, занялись изданием своих книг, а потом стали режиссером. Как так получилось?

— Ну какой же «затвор» — я ведь не перестал писать в интернете! Сначала я единолично вел сайт по кино на сервере «Кирилл и Мефодий» — аж с 1999 года, даже получил за это первую в истории Гильдии киноведов и кинокритиков премию за интернет-критику. В 2006 году я завел ЖЖ, потом пришел в «ВКонтакте» и «Фейсбук». И на этих трех площадках продолжаю писать до сих пор. Еще я пять лет писал тексты для одного онлайн-кинотеатра, но сейчас решил с ним попрощаться.

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— Просто большинство критиков привязаны к конкретным изданиям, а вы — уже давно нет.

— А я всегда был сам по себе. Так больше свободы, что ли. В 1992–1996 годах я работал в «Коммерсанте», и это был полезный опыт. Я там приучился к тому, что нужно успевать к дедлайну при любых условиях, болен ты или здоров. И при этом текст должен удовлетворять ряду требований. Для автора дисциплина вообще очень важна. После этого я стал писать рецензии за полтора часа — набил руку.

— И уже много лет вы пишете рецензии, которые вам заказывают напрямую ваши читатели, минуя издания! Такого, пожалуй, больше никто не делает в России.

— Когда меня уволили из «Кирилла и Мефодия», читатели, которые с момента выхода моей первой книги «500 фильмов» в 1991 году следили за моими текстами, стали меня уговаривать прийти в интернет. Я пришел в интернет. Тогда они же стали уговаривать собрать все мои рецензии, включая «500 фильмов», и выпустить еще одну книгу, «3500». И деньги на издание этой книги они мне стали присылать сами. Недавно узнал, что в «Википедии» я значусь как родоначальник краудфандинга в России, это было в 2007 году. Потом я издал персональную киноэнциклопедию «Почти сорок четыре тысячи» — там тоже почти все деньги читательские. И на оба фильма (второй уже снят) они же деньги присылали. Они мне заказывают не только рецензии, а иногда платят за то, чтобы я посмотрел фильм и просто поставил ему оценку! Без текста.

Я всегда считал Эйзенштейна
Кадр из фильма «... и будет дочь»

Кадр из фильма «... и будет дочь»

Фото: Продюсерский центр «Джан»

— И писать по таким заказам удобнее, чем для изданий?

— Изданиям же интереснее новые фильмы, и мне среди них всё труднее отыскивать те, о которых хочется писать. А читатели чаще заказывают рецензии на старые картины. Благодаря этому я самообразовываюсь, потому что считаю, что плохо знаю старое кино. Я действительно так считаю, хотя сам полвека пишу о кино (смеется). У меня есть существенные пробелы.

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— Как психологически отличается такая работа от сотрудничества с изданиями?

— А нет никакой разницы. Если мне фильм не нравится или не интересен, я просто не буду о нем писать. И денег не возьму. Но часто предлагаю заменить фильм на другой, и обычно мне идут навстречу. Но вообще, мне не важно, для кого я пишу. Могу сказать, что за полвека работы у меня нет рецензий, где я бы покривил душой.

«Кинокритик профессия одиночки»

— Еще одна ваша уникальная черта — вы смотрите все фильмы режиссера, чтобы написать рецензию на один из них.

— Это меня иногда губит. 37 фильмов Клода Лелуша ради одного текста — это тяжело. Наверное, я делаю это отчасти из-за киноманской жадности. Но, как пошутил про меня однажды один кинокритик, «Кудрявцев, в отличие от всех нас, действительно любит кино». Иногда интересно находить любопытные моменты и детали даже в очень плохих фильмах.

Я всегда считал Эйзенштейна
Кадр из фильма «... и будет дочь»

Кадр из фильма «... и будет дочь»

Фото: Продюсерский центр «Джан»

— Но ведь работа над текстом так растягивается на недели!

— К сожалению. Зато когда еще представится возможность посмотреть 75 невиденных фильмов Годара? Кроме того, еще с ВГИКовских времен я считаю, что нельзя писать рецензию на произведение автора, не имея в виду контекст его творчества. Никогда не знаешь, какие подсказки и где ты найдешь. Я это сам уже понял, когда стал режиссером. Например, некоторые зрители моих фильмов указали на влияние Бергмана. Я пересмотрел и понял, что действительно есть, но когда я снимал, то точно не задумывался об этом.

— Дебютировать в кино после 60 — редкость. Когда вы поняли, что пора снимать кино?

Всю жизнь я был уверен, что ни за что и никогда не буду режиссером. Потому что там надо быть лидером, надо собирать команду, руководить. Кинокритик — профессия одиночки. Самым большим мучением в «Коммерсанте» для меня было то, что приходилось сидеть в офисе рядом с другими людьми. Я давно не переношу просмотры фильмов в залах, потому что меня раздражает любая публика. Лучше дома.

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Кинокритика — это трактовка чужих произведений. Ее нельзя назвать в достаточной мере авторской, хотя есть исключения и в России, и за рубежом. Но фильм позволяет куда более широко выразить себя, чем рецензия. Поэтому мне всегда были непонятны критики, которые приходят в кино, чтобы снимать жанровые фильмы. Во Франции было целое поколение критиков, ставших режиссерами и создавших «новую волну», и в их работах, особенно ранних, чувствуется, что они — критики, что они хорошо знают кино и цитируют его. А сегодня очень часто я смотрю фильмы бывших коллег и не вижу там их индивидуальности. Зачем было делать кино, похожее на других? Уж если ты решил дебютировать в режиссуре, надо там выражать свой личный взгляд на… Да на всё! На суть бытия!

У меня всё началось так. Одна актриса меня настолько вдохновила, что мне захотелось написать для нее сценарий короткометражки. И осенью 2011 года я сделал это, на основе одного рассказа из русской классики. Потом расширил его до полного метра, и этот сценарий в итоге лег в основу моего второго фильма, «Любовь зимой». Хотели снимать летом, но из-за занятости оператора перенесли на зиму.

— А как же «…и будет дочь»?

— Когда я показывал первый сценарий, мне сказали, что лучше бы всё же начать с короткометражки, а потом бросаться в полный метр.

Я всегда считал Эйзенштейна
Кадр из фильма «... и будет дочь»

Кадр из фильма «... и будет дочь»

Фото: Продюсерский центр «Джан»

—Кто сказал? Продюсеры? Студии?

Да нет, какие продюсеры! К ним бесполезно даже соваться с авторскими произведениями. Знакомые сказали. В общем, я поработал креативным продюсером на паре проектов — они еще не вышли, но выйдут. Посмотрел, как Арсений Гончуков, которому я немного помог, снимает кино без денег, и понял, что нужно двигаться вперед. Моя героиня в фильме говорит: «Кино — как наркотик, правда, я не пробовала настоящих». Но я пришел к выводу, что смотреть кино — это легкий наркотик, снимать — тяжелый. Затягивает так, что начинает сниться и преследовать.

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«Место ему — только на YouTube»

— В общем, вам советовали снять короткометражку, а вы вместо этого выпускаете полный метр, да еще и сделанный как пазл. Ваш фильм — как бы продолжение гениальной картины Ясудзиро Одзу «Был отец» 1942 года, который мало кто видел, но который, как мне кажется, является необходимым «ключом» для понимания вашей довольно необычной картины.

Нет, ни в коем случае это не продолжение. У меня даже в титрах упомянуто, что первый вариант сценария был написан в 1977 году, когда я сочинял курсовую работу про творчество Марлена Хуциева. Сценарий я не дописал, но уже теперь, разговаривая на съемках с актрисами, я вдруг понял, что их зовут — одну Леной, в честь героини «Июльского дождя», а другую Аней, как героиню «Мне двадцать лет». Поэтому и посвящение в титрах у меня стоит трем режиссерам — Хуциеву, Одзу и Тарковскому.

— Да, это посвящение трем «ангелам» из «Неба над Берлином» Вима Вендерса, только Трюффо вы заменили Хуциевым. Почему?

— Для меня Хуциев неизмеримо ближе, чем Трюффо. Когда мы начинали снимать, Марлен Мартынович еще был жив, и я всё думал, как сформулировать посвящение, если два режиссера умерли, а один — с нами. Но через два месяца после съемок Хуциев умер, и можно было с полным правом писать всех троих через запятую и посвящать фильм им и всем, «кого мы лично потеряли». Одна сцена целиком взята из моего детства. А еще одна была придумана в 1977 году и предсказала мою собственную ситуацию в жизни. У меня героиня не может улететь на похороны отца из-за плохой погоды, и в 1983 году со мной случилось точно то же.

Я всегда считал Эйзенштейна
Кадр из фильма «... и будет дочь»

Кадр из фильма «... и будет дочь»

Фото: Продюсерский центр «Джан»
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— Это и был сюжет короткометражки, которую вы решили снимать как дебют?

Я взял несколько сцен. И снял короткометражку. А когда мы ее смонтировали, получилось 52 минуты, и мы решили придумать и снять еще несколько сцен, до 70 минут. Ну, какая там связь с фильмом «Был отец»? У Одзу сын теряет отца в финале, у меня дочь теряет отца в начале. В своем камео я рассказываю о фильме «Был отец». Но общего у фильмов на самом деле — ситуация опустевшего пространства. У Одзу есть очень выразительный кадр опустевшей комнаты, там никого нет. Такой кадр есть и в моем фильме, это цитата.

— Как снимать кино, где вся команда работает бесплатно?

— Единственная трудность — составить такой вызывной лист, чтобы утрясти графики всех членов команды и артистов. Кстати, главные роли в фильме сыграли мои студентки, с Еленой Плужниковой мы сделали уже две картины, будем делать и третью.

— Как думаете, аудитория понимает ваш фильм?

— Как ни странно, почти нет спокойного приема, всегда либо восторг, либо полное неприятие. А хуже всего «…и будет дочь» принимают кинематографисты. Мне кажется, из-за профессиональной деформации. Они относятся к нему с точки зрения поточного производства. А ведь это независимое авторское кино.

Я всегда считал Эйзенштейна
Кадр из фильма «... и будет дочь»

Кадр из фильма «... и будет дочь»

Фото: Продюсерский центр «Джан»

— Даже партизанское!

Когда мы снимали в аэропорту «Домодедово», оно было точно партизанским. Оператор взял камеру, его страховали двое людей по бокам, и он снимал с рук. А мне теперь говорят, что всё это не красиво, не вычищено, выглядит недостаточно отшлифованно. Но ведь треть фильма снята «трясущейся» субъективной камерой, передающей внутреннее состояние героини! Какая тут вылизанность может быть? А лучше всего, по моим наблюдениям, воспринимают этот фильм обычные зрители, не киноманы, особенно женщины. Картина по сюжету простая, незамысловатая, но когда я сам начинаю в ней копаться, убеждаюсь, что там лежат смыслы, о которых я не подозревал. Я всегда считал Эйзенштейна схоластиком за то, что он по кадрам разбирал свои же фильмы, препарировал. А теперь, когда я сам составлял монтажный лист для получения прокатного удостоверения, я понял, как это полезно. Лучше понимаешь смысл созданного.

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— Вы сказали, что ваш фильм многим не нравится. А что с фестивалями?

— Моя работа не вписывается в тренд российских фильмов, которые интересны зарубежным фестивалям. Хотя я «Дочь» отправил везде, потратил на это много денег и сил. Но его показали на МКФ «Зеркало», где его не оценили ни международное жюри, ни молодежное. И пригласили на фестиваль в Литве, но он не состоялся из-за пандемии. У меня уже даже появился интерес — попасть в книгу рекордов Гиннесса по количеству фестивалей, которые отвергли мой фильм. «Любительское видео, подражающее Одзу, и место ему — только на YouTube», — так написали в одном издании. Лично мне многие ведущие критики прислали хорошие отзывы, я некоторые опубликовал, не называя фамилии, но ни одной рецензии не вышло.

— Как думаете, почему?

— Я всегда был сам по себе, не входил ни в кланы, ни в компании. Странно было бы теперь писать о моем фильме. А от нескольких крупных кинематографистов, которым я послал фильм, в ответ — полное молчание. И это самое обидное. Онлайн-кинотеатры фильм не покупают, потому что у него нет рекламы. Но я сейчас веду переговоры с одним телеканалом. Как только там покажут фильм, он сразу окажется у «пиратов», тогда все его и увидят. Его ждут, меня постоянно атакуют с просьбами выложить куда-нибудь в онлайне, так что я в этом смысле спокоен. А на деньги за показ на телеканале я сниму еще один фильм.

Справка «Известий»

Сергей Валентинович Кудрявцев — российский кинокритик, историк кино, редактор, режиссер. Родился в 1956 году в Чите. В 1978 году окончил киноведческий факультет ВГИКа. В 1980–1983 годах работал в кабинете советского кино во ВГИКе, в 1983–1986 годах — редактором во Всесоюзном объединении «Союзкинофонд», в 1987–1989 годах — старшим редактором в ВПТО «Видеофильм». Сотрудничал со многими изданиями как кинокритик. Автор книг «500 фильмов», «+500», «Последние 500», «Своё кино». В 1994–1998 годах преподавал историю и теорию кино во ВГИКе, в 2006–2013 годах читал лекции на Высших курсах сценаристов и режиссеров, с 2008 по 2010 год и с 2015 по 2018 год — в Институте современного искусства. Четырежды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России. Выпустил трехтомное издание — персональную киноэнциклопедию «Почти сорок четыре тысячи». Премьера дебютного фильма «..и будет дочь» состоялась на МКФ «Зеркало» имени Андрея Тарковского в августе 2021 года.

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