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«Короче» говоря: на острове Канта выбрали лучшую российскую короткометражку

Фестиваль короткого метра в Калининграде впервые прошел в формате COVID-free
Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
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«Короче» говоря: на острове Канта выбрали лучшую российскую короткометражку
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2021-08-22 20:45:03
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В Калининграде завершился IX российский фестиваль «Короче». Пандемия внесла коррективы в организацию мероприятия: 50-процентная рассадка в залах, сокращенный вдвое пул гостей. Но всё же фестиваль «Короче» состоялся в офлайне — в формате COVID-free. Каждый участник и зритель должен был иметь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Даже на показах внеконкурсной программы в Центральном парке строго проверяли соблюдение мер безопасности. Победителем фестиваля стал фильм «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова, а лучшим режиссером жюри назвало Антона Филипенко, снявшего фильм «Fлюгер».

36 короткометражек

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Открылся фестиваль традиционно в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Для участников устроили приветственный концерт — органист исполнил саундтреки к фильмам «Однажды в Америке», «Мстители» и «Игра престолов». Основные события фестиваля проходили в кинотеатре «Заря». Туда приехал приветствовать собравшихся губернатор Калининградской области Антон Алиханов. С момента своего назначения на должность он — неизменный вип-гость мероприятия, а «Короче» проходит при поддержке министерства культуры и правительства области.

Как пошутил ведущий церемонии открытия Юрий Стоянов, Калининград — единственный регион в России, который соблюдает социальную дистанцию. Губернатор предложил наконец сокращать ее и быть вместе.

Основное и принципиальное условие показа фильма на «Короче» — премьерность. То есть чтобы работу до этого нигде не показывали. В конкурс попало 36 короткометражек.

Короче говоря
Юрий Стоянов и Антон Алиханов

Юрий Стоянов и Антон Алиханов

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

Оценивали работы режиссер Юрий Быков, актер Максим Лагашкин, актриса Марина Александрова, сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, анимационный режиссер Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов. Председателем жюри по традиции остается продюсер, глава студии ПРОФИТ Игорь Толстунов.

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Пандемия отразилась не только на организации, но и на конкурсных работах. Например, в короткометражке «Это так работает» Дмитрия Голубченко. Его герои учатся жить в новых обстоятельствах. По сюжету, колл-центр не пережил пандемию, сокращая и увольняя людей, руководство ищет новые пути для заработков. Выход находится неожиданный: компания перепрофилируется в «секс по телефону». Эти услуги оказываются более востребованы.

Как говорит отборщик фестиваля Надежда Королева, прослеживаются и другие тенденции.

Режиссеры рефлексируют на тему здесь и сейчас, а некоторые пытаются заглянуть в будущее, — сказала она «Известиям». — Фильм «Марс 0037» — про миссию на далекую планету. Беженцы с Земли пытаются колонизировать Марс. А в картине «Белый гетеросексуальный мужчина» Глеб Росс поднимает актуальную тему толерантности, которая в последнее время очень остро обсуждается не только за океаном. Новая этика — то, что тоже тревожит режиссеров. На рамки, отмены и запреты кинематографисты пытаются посмотреть с иронией.

Короче говоря
фестиваль
Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

В этом году на фестивале есть нововведение: руководство решило не ограничиваться рамками только игровых фильмов и добавило в конкурс полноценный часовой анимационный блок. Также среди участников есть мокьюментари. А картина «Бродяга Бро» Петра Тимофеева создана на стыке игрового и документального кино.

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В этом году анимация вынесена в отдельную категорию. За этот блок отвечает режиссер Константин Бронзит. Как говорят сами участники фестиваля, жюри не позавидуешь. Как поставить на одни весы фильм «Песочница» мэтра Гарри Бардина и, например, «… змеи в унитазе» студентки Школы дизайна ВШЭ Алены Саакян? Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, режиссер с авторским почерком и — новичок в профессии, которому хочется дать шанс. Но таковы условия. На конкурс мог подать заявку любой режиссер.

В итоге лучшим аниматором жюри назвало Антона Дьякова за его работу «Боксбалет». Это фильм о том, как хрупкая балерина Оля встречает грубого и мрачного боксера Евгения: здесь контраст миров и робкое чувство.

Расширяют собственные рамки и актеры, которые делают уже не робкие попытки в режиссуре. Так, в этом году в конкурсе есть короткометражка Дарьи Михайловой «Полина». В главной роли в фильме снялась дочь режиссера, актриса Театра Вахтангова Василиса Суханова.

Короче говоря
Жюри фестиваля «Короче»

Жюри фестиваля «Короче»

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
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Сейчас заметен в кинематографическом пуле переход из одних профессий в другие, — отметила Надежда Королева. — Актеры, пробующие себя в режиссуре — примеров множество. Помимо Дарьи Михайловой, в конкурсе «Короче» фильм «Fлюгер» блистательного молодого артиста, дебютанта в режиссуре Антона Филипенко. Причем в работе «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова он присутствует еще и как артист.

В режиссуру идут не только актеры, но и продюсеры, добавила эксперт. Короткометражку «Это так работает» снял Антон Голубничий. Он продюсировал такие фильмы и сериалы, как «Ночные стражи», «Единичка», «Клинч», «Звезда».

Работа «Белый гетеросексуальный мужчина» снята монтажером Глебом Россом — видимо, это тренд будущего.

История за пять минут

Любой фестиваль может стать трамплином в профессии и в киноиндустрии. Но воспользуются ли конкурсанты этим, зависит еще и от везения. Кто-то, как режиссер короткометражки «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Кирилл Васильев, победивший на «Короче» в 2016 году, через два года снял одноименный полный метр. Поэтому одна из задач фестиваля — давать старт режиссерским карьерам. И чтобы из коротышек вырастало как можно больше полнометражных работ.

Короче говоря
Кадр из фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Кадр из фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Фото: Кинокомпания «22»
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— Еще когда я учился во ВГИКе, я снимал короткометражки, а потом участвовал в киноальманахе «Короткое замыкание» с фильмом «Срочный ремонт», — рассказал «Известиям» режиссер Петр Буслов, чья картина «БУМЕРанг» стала фильмом открытия фестиваля. — Короткий метр — очень сложный и многоступенчатый формат. Режиссеру за малый временной отрезок надо рассказать историю. Не у многих это получается. Зачастую сценарий размазывается, переходя с одного персонажа на другого. И не так просто переродиться ему в полный метр. Это возможно в одном из тысячи случаев. Кроме серьезной работы над сценарием и над героями, должна сопутствовать еще и невероятная удача.

В любом случае профессиональные и талантливые люди не могут быть незамеченными. Ведь на «Короче» приезжает большое количество продюсеров, которые смотрят фильмы и приглядывают в свои компании кадры.

Профессиональное жюри долго совещалось и выбирало лауреатов. Лучшим фильмом фестиваля «Короче» жюри признало «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова. Лучшим режиссером назвали Антона Филипенко, фильм «Fлюгер». Лучшая операторская работа — Антон Дорушенков в короткометражке «Авако» Ксении Пчелинцевой. Лучшим аниматором жюри признало Антона Дьякова за его работу «Боксбалет». Специального приза удостоился фильм «Фаза» Кирилла Лукина. Диплом жюри «За героя нашего времени» получил Петр Тимофеев, режиссер картины «Бродяга Бро».

Президент «Короче», продюсер Сергей Сельянов, считает этот фестиваль лучшим в стране.

Короче говоря
Сергей Сельянов (в центре)

Сергей Сельянов (в центре)

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

— Как мне кажется, он похож на поездку на море в кабриолете: мчит быстро, развевается всё, что может развеваться, ветер в лицо, и погода не помеха, — размышляет он. — Кстати, лучшее закрытие фестиваля было три года назад, когда призы вручали в Центральном парке под проливным дождем. Лауреаты бежали, скользили, падали на сцене. И ни один из нескольких тысяч калининградцев не ушел с церемонии. Я уверен: все, кто хоть когда-либо участвовал в «Короче», не забудут его никогда.

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