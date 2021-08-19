«Мне нужно было петь перед обнаженными мужчинами, а я не умею»

Анастасия Красовская не верила, что ее дебют в кино может быть замечен взыскательными европейскими кинематографистами. А поначалу и вовсе отказывалась сниматься, «потому что испугалась этой ответственности», призналась актриса в интервью «Известиям». Но на кинофестивале в Локарно (Швейцария) она получила «Золотого леопарда» за лучшую женскую роль в драме Натальи Кудряшовой «Герда» (прокат в России с 30 сентября), обойдя опытных и знаменитых коллег. «Известия» поговорили с Анастасией Красовской о том, как из юриста-международника стать моделью, а потом случайно попасть в кино.

«В стриптиз-клубе чувствовала себя совершенно спокойно»

— Вы непрофессиональная актриса. «Герда» — ваш дебют. Как вы попали в кино?

— Всё это похоже на какую-то сказку, историю из книжки. До этого я никогда даже на пробы не ходила. А о съемках узнала из Instagram. Мои родные увидели пост у Максима Виторгана. Там было написано, что ищут девочку на главную роль в фильм Натальи Кудряшовой. Образование и опыт съемок не имеют значения. Я подумала, почему бы не попробовать. И просто отправила свои фотографии и видео на почту.

Оказалось, Наташа год искала актрису и не могла найти. Тогда она просила всех своих знакомых и друзей перепостить ее объявление. Насколько я знаю, было много заявок, не одна сотня. Но ни с кем из девушек я не пересекалась.

— Вы сразу понравились режиссеру на пробах?

— Нет, Наташа сначала ничего не сказала. Я же из Минска, из Беларуси. Общалась с режиссером по скайпу. Она попросила меня сделать самопробы и прислать видео. Только после пригласила в Москву.

Я приехала на один день с мамой. Она — моя моральная поддержка. Пробы проходили три часа. Режиссер выбрала ключевые сцены, над которыми мы работали. Как сейчас помню, когда я вышла, сказала маме: «Если меня не утвердят, будет грустно, но не так обидно, потому что я сделала всё, что было в моих силах».

— Когда вы познакомились со сценарием, вас не смутило, что героиня работает в стриптиз-клубе и, значит, придется сниматься обнаженной?

— Ой, это очень веселая история. Я же отказалась сниматься, но не из-за обнаженки, о ней я не знала, а потому что испугалась ответственности. Сказала режиссеру, что, наверное, не буду сниматься. Меня долго уговаривали. В итоге согласилась.

И только после этого мне выслали сценарий, который я попросила прочитать маму, потому что сама была занята другими делами. А после спросила ее: «Ну, там есть что-то, чего мне стоит бояться?» На что мама ответила: «Да нет, там всё нормально». И я согласилась. Впоследствии узнала, что мне придется сниматься голой, и у меня будут откровенные сцены.

Естественно, я переживала. Но Наташа меня успокоила. И потом, у нас была очень профессиональная команда. Когда снимали сцену в стриптиз-клубе, чувствовала себя совершенно спокойно, комфортно. Больше мне не было страшно.

— Мама у вас смелая. Посчитала, что дочь голая — это нормально?

— Мою маму не остановило, что я буду голая на экране. Она поддерживает меня во всех моих начинаниях. А в принципе, она всегда мне говорит делать так, как я считаю нужным и как мне хочется. Мама — мой самый близкий друг, с которым я советуюсь по любому вопросу. Мне важно ее мнение.

«Я не знала, кто такой Юра Борисов»

— Быстро ли вы нашли общий язык с партнером по площадке Юрой Борисовым? Вы не робели перед известным артистом?

— Как раз первая смена на площадке была именно с ним. Мне было просто страшно. Я не совсем понимала, что от меня хотят. Надо сказать, до съемок я не знала, кто такой Юра Борисов. Может, поэтому не чувствовала какого-то дискомфорта. А как партнер он просто замечательный. И безумно талантливый. Уже после я начала следить за его творчеством.

— Что было самым сложным для вас на площадке?

— Наверное, сцена, где я пыталась разбудить маму, которая никак не просыпалась. Я ее тормошила, но ничего не получалось, и у меня случилась истерика.

— Вы представляли, что это ваша мама?

— Не скажу, что я представляла, что это моя мама, и она умерла. Проблема была в том, что я не понимала, как нужно играть. И мне не оставалось ничего другого, как просто всё это прожить. В этом мне помогала Наташа Кудряшова. Мне показалось, что я как-то слилась со своей героиней Гердой.

— А каково было играть перед несколькими обнаженными мужчинами?

— Тут у меня сложность была скорее в другом, мне нужно было петь перед обнаженными мужчинами, а я не умею. Мне никто не поверил, когда я призналась. Пришлось спеть, и тогда все поняли, что это так. Стали думать, что с этим делать. У меня получилось не совсем пение, какой-то шепот дрожащим голосом. И в этот момент я честно старалась не смотреть на мужские гениталии. Просто понимала, что сейчас от того, как я спою, вообще зависит, уйду я отсюда или нет.

Наташа оставила эту сцену и не стала ничего менять, значит, ей понравился результат. Мне так кажется.

— С первого дубля всё сняли?

— Нет. У нас были разные планы, крупности. Естественно, приходилось повторять. Я просто продолжала делать то же самое.

— Вам пришлось учиться стриптизу, танцам на пилоне?

— Да, за месяц до съемок мне нашли в Минске хореографа, которая учила меня двигаться и ставила танец. Каждый день я занималась по два часа на пилоне. Танец дался мне тяжело. Несколько раз я падала с высоченных каблуков. Стриптиз танцуют в специальной обуви. Заработала на репетициях мозоли, синяки. Некоторые до сих пор остались. На память. (Смеется).

Самое сложное в стриптизе — станцевать так, чтобы казалось, что тебе это легко и просто. Не все девочки в фильме профессиональные актрисы, некоторые из них были профессиональными стриптизершами.

— Что вам больше всего нравилось в съемочном процессе?

— Я постоянно наблюдала за людьми. Я жила отдельно от съемочной группы и на дистанции анализировала окружение. Меня интересовали поведение, отношения, общение коллег друг с другом. Я поглощала информацию в каких-то нереальных объемах. Запоминала кинотерминологию, прислушивалась к наставлениям и советам. Смотрела и училась, как работают опытные артисты. Мне даже нравилось проводить соцопросы, которые необходимо было делать моей героине. У меня были не съемки, а процесс познания.

— Вы поняли, почему хорошие девочки ищут лучшей жизни в стриптизе, а не в университете? Зачем идут на панель?

— Возможно, это деньги. В провинции, да и не только, когда ты только учишься и пока у тебя нет диплома, нет опыта, как можно заработать? Но я не считаю стриптиз чем-то стыдным. Это может быть очень красиво. Не все девушки идут туда от безысходности или по причине личной трагедии. Кому-то нравится этим заниматься. Ну и деньги там можно заработать за танцы.

— Как «Герду» принимали в Локарно?

— Честно, не знаю, как реагировал зал. Потому что сама не могла оторваться от экрана. Я впервые смотрела смонтированную картину. Когда фильм закончился, люди встали и очень громко аплодировали. Мы с нашей командой хотели заснять эти овации на телефон, но так утонули в картине, что растерялись перед реакцией зала. Так никто этого и не сделал. После нам сказали организаторы: если во время фильма никто не ушел, значит, он очень хороший.

— Вы оказались под впечатлением от собственного кино?

— Да, мне очень нравится эта картина.

— Режиссеру Гаспару Ноэ, трехкратному обладателю призов Каннского кинофестиваля, «Герда» тоже понравилась. Он даже написал режиссеру: «Это фантастически вдохновенное кино. В некоторых моментах экстремально грустное и страшное». Что могло напугать его?

— Думаю, его испугала реальность, невыдуманные вещи из жизни. И это его задело. Мне Гаспар Ноэ тоже написал.

— Что?

— Ему понравились картина и мой перфоманс. Сказал, что я в фильме действительно невероятна.

— Вы думали, что вашу работу заметит и жюри?

— Нет, но в то, что наверняка отметят картину, я верила. Еще во время работы над ней с Наташей я восхищалась этой историей. Я до сих пор вижу, что люди после просмотра влюбляются в картину так же, как и я.

— Какой он, «Золотой леопард»?

— «Леопард» очень красивый и тяжелый. На нем написано: «Best Actress».

Вы знаете, я не сижу и не думаю: ах, какая я хорошая актриса. Просто делаю то, что мне нравится, получаю удовольствие от этого. И надеюсь, что зрителям моя работа будет нравиться. Это мне кажется важным.

«Диплом юриста лишним не будет»

— Вы планируете учиться актерскому мастерству? Куда хотите поступать?

— Насчет учебы — не знаю. Пока откладываю. Не понимаю, куда бы хотела поступать и к кому. Знаю точно, что очень хочу сниматься. И сейчас занимаюсь этим. Недавно закончила съемки у Юрия Мороза в «Деревенской драме», у Алисы Хазановой в «Белом списке», у Василия Быстрова в картине «Бультерьер». И еще есть один проект, о котором я пока не могу рассказывать.

— Когда вы всё успели?

— После съемок «Герды» я уехала на семь месяцев в Китай, у меня контракт. Я раньше работала моделью. Он у меня был подписан еще до того, как начала сниматься в «Герде». Надо было выполнить свои обязательства. По возвращении у меня появился агент в кино, и с мая пошли предложения на съемки. Актерство, естественно, намного интересней и глубже, чем работа моделью.

Родители мне дали полное право выбора, кем я хочу быть, куда хочу поступать. После школы я поступила на юриста-международника. До диплома остался год. А моделинг и кино появились сами собой.

— Вы связываете свое будущее с юриспруденцией?

— Кто знает. Но диплом юриста лишним не будет, и хорошее образование тоже пригодится.

— Вам будет проще подписывать контракты с западными режиссерами. Предложения не поступали, кстати?

— Возможно. Посмотрим. Не скажу пока. Мне кажется, все люди из СНГ очень суеверны.

— Из СНГ?

— Ну, да. Я всё-таки из Беларуси. Хотя когда я получила приз в Локарно, у меня было очень большое желание сказать слова благодарности на русском языке. Но, к сожалению, организаторы этого сделать мне не дали.

— Почему?

— Не было переводчика. Я произнесла небольшую речь на английском. Но я всё равно, закончив ее и уходя со сцены, всё же вернулась и сказала «большое спасибо» на русском. Для меня это принципиально. Думаю, мне за это ничего не сделают, но я была рада, что получилось.