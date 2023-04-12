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Премьер-министр Украины назвал сроки начала контрнаступления ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться летом, заявил 11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Hill.

По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии.

Кроме того, премьер-министр прокомментировал информацию относительно утечки американских секретных материалов, в которых, в частности, содержатся «мрачные оценки США истощающихся боеприпасов ПВО Украины».

«Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать (контрнаступление. — Ред). Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника», — сказал Шмыгаль.

Также издание сообщило, что украинский премьер-министр примет участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка для того, чтобы добиться большей экономической помощи для Украины.

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Ранее в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления. Он добавил, что часть опубликованной информации о планах Киева не представляет тайны и ее можно найти в открытых источниках.

Как заявил «Известиям» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских Вооруженных сил. У украинских боевиков мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

До этого, 7 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил он.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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