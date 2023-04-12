В Британии заявили о наличии у Украины одного шанса на контрнаступление

У Украины имеется единственный шанс на успешное контрнаступление. Об этом 12 апреля заявил бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк.

«Запад рискует получить усталость от войны, если конфликт закончится просто еще большим тупиком. Это никому не принесет пользы. Так что в каком-то смысле у украинцев есть только один шанс. Они должны сделать всё правильно», — заявил он телеканалу Sky News.

По его словам, Украина сформировала около 16 новых бригад для наступления, то есть получила в свое распоряжение около 90–100 тыс. военнослужащих. Кларк отметил, что пока нет признаков начала наступления в ближайшие дни, а также ясности в том, где оно произойдет.

«Россия думает, что они будут использоваться на юге, поскольку они рыли окопы так, будто завтра не наступит в Запорожской области. Очевидно, что россияне думают, что украинцы придут на юг, и многие люди считают это хорошей идеей», — сказал эксперт.

Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Киева есть возможности наступать. Так он прокомментировал заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также 12 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления. Данилов добавил, что часть опубликованной информации не представляет тайны и ее можно найти в открытых источниках.

Днем ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, а не весной, как планировалось раньше. Он объяснил это отсутствием давления со стороны Запада и необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.