На Украине отвергли влияние утечки разведданных Пентагона на планы ВСУ

Утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Если кто-то считает, что у нас есть только один вариант [плана действий], то это не имеет ничего общего с реальностью. Даже три варианта — это мало. <...> Что касается другой части информации, если она действительно является секретной, то власти США и Соединенного Королевства точно узнают, откуда она взялась и почему всплыла именно сейчас», — сказал он.

Данилов добавил, что часть опубликованной информации о планах Киева не представляет тайны и ее можно найти в открытых источниках.

Также он опроверг сообщения в СМИ о том, что попавшие в интернет документы США заставили Киев изменить свои военные планы. По его словам, число людей, знающих о планах ВСУ, «крайне ограниченно», а вся информация о деталях проведения конкретных военных операций и численности подразделений является «совершенно секретной».

Что касается возможного контрнаступления украинских сил, то, по словам секретаря СНБО, решение о его начале будет принято «в самый последний момент».

Между тем, как сообщила 10 апреля газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, иметь доступ к документам могли сотни, если не тысячи, военных и правительственных чиновников США. При этом в материале отмечалось, что улики, оставленные в Сети, могут помочь следователям сузить круг возможных подозреваемых.

В тот же день газета Politico написала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

Комментируя инцидент, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в попавших в Сеть секретных американских документах союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного, так как они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из «слитых» в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.