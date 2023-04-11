Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб

В конце минувшей недели в Сети были опубликованы документы министерства обороны США, ЦРУ и АНБ, в которых, как утверждается, представлена секретная информация о планах предстоящего контрнаступления украинской армии. Также в них содержится аналитика положения дел на фронте. Впрочем, слитая документация сомнительна как по форме, так и по содержанию. Приведенные данные в большинстве своем уже потеряли актуальность. Второй слив касался темы радиоэлектронной слежки, которую американские специальные службы ведут за лидерами иностранных государств. Какую цель преследовали организаторы «утечек» и какой эффект она окажет — разбирались «Известия».

Время и место

Более полусотни фотографий карт и документов были впервые опубликованы в начале марта анонимным пользователем платформы Discord в сообществе поклонников игры Minecraft. Спустя месяц их обнаружили репортеры газеты The New York Times и поспешили рассказать о находке миру. Причем статья этого издания вышла за день до заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он предрек начало украинского контрнаступления «в течение следующих нескольких недель». Кроме того, публикация совпала по времени с появившейся в прессе информацией о том, что запланированные на конец апреля учения НАТО «Defender 2023» могут стать прикрытием для операции по снабжению действий украинской армии.

Для сравнения, февральская новость о незащищенном почтовом сервере Пентагона появилась в прессе только спустя две с лишним недели после того, как проблема была устранена. Тогда в открытом доступе оказалось более 3 террабайт внутренней переписки ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org

В июне 2017 года независимым экспертом по кибербезопасности было обнаружено 28 гигабайт служебной документации министерства обороны США на одном из публичных серверов. После соответствующего запроса доступ к ней был закрыт в течение 9 минут.

Со времен «Документов Пентагона» The New York Times известна своими связями в американских специальных службах. За прошедшие два года газета неоднократно ссылалась на «анонимные источники» в своих материалах о России. Именно неназванные сотрудники сообщили изданию о том, что спецслужбы РФ якобы платили боевикам «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) за убийства американских военнослужащих в Афганистане. Те же источники снабжали журналистов информацией о «преступлениях российских солдат в Буче».

В самом свежем «донесении» говорилось о «проукраинской группе», атаковавшей в сентябре 2022-го трубопровод «Северный поток – 2» в Балтийском море. Иными словами, издание неоднократно использовалось спецслужбами США для слива в общественное пространство нужной для обсуждения информации.

Фото: TASS/Zuma

Преднамеренные утечки информации через прессу для США являются распространенным явлением, отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

— Такого рода утечки используются как по политическим, так и по конъюнктурным соображениям. Учитывая остроту существующего сегодня политического хаоса в США, можно вполне допустить, что эти документы были опубликованы с целью сократить участие Соединенных Штатов в украинском конфликте, — объяснил специалист.

Форма и содержание

Столь масштабных утечек не происходило ни разу за всё время проведения СВО. Bloomberg и вовсе называет слив информации одним из крупнейших за десятилетие. Между тем в опубликованных данных не приводятся конкретные планы контрнаступления ВСУ, допущены грубые ошибки в качественной и количественной структуре украинских подразделений и их размещении.

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Более того, существенная часть информации в документах с пометкой «Совершенно секретно» сопровождается комментарием о том, что данные взяты из открытых источников. Немалую долю составляют проукраинские Telegram-каналы и СМИ. Уже одно только это обстоятельство ставит под большое сомнение достоверность информации.

Таким образом, содержание «секретных планов», по-видимому, представляет собой компиляцию творчества украинских, а не американских авторов. Собранная же там информация похожа на отчеты руководимого Викторией Нуланд Института изучения войны (ISW), который уже неоднократно ловили на «копипасте» и редактуре информации из российских Telegram-каналов. К слову, именно на данные ISW зачастую опираются украинские средства массовой информации и аналитики. Следовательно, версия о попытке дезинформации не выглядит убедительной.

Щелчки в трубке

8 апреля в Twitter и Telegram появилась новая порция слитых данных. На сей раз они касались масштабной слежки американских спецслужб за руководством «стран-союзниц». Сама по себе эта информация не сенсационная, особенно после того как выяснилось, что на протяжении нескольких лет Агентство национальной безопасности США прослушивало разговоры целого ряда европейских политиков первого ранга, включая Ангелу Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера. Обращает на себя внимание перечень приведенных стран: Южная Корея, Израиль, Украина.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В конце февраля США направили в Сеул очередной официальный запрос о поставках боеприпасов в зону конфликта. Несмотря на статус союзника, правительство республики, не имевшее намерений испортить отношения с Москвой, после некоторой паузы отказалось это делать. 13 марта министерство обороны Южной Кореи вновь подтвердило позицию не поставлять Украине летальное оружие (по крайней мере, открыто и напрямую). Как сообщает агентство Yonhap, в случае если достоверность слитых документов будет подтверждена, правительство страны будет добиваться от США «надлежащих мер».

Отношения Белого дома с правительством Биньямина Нетаньяху оставляют желать лучшего. Приведенная в слитом отчете ЦРУ информация о том, что «Моссад» оказывал поддержку недавним антиправительственным протестам, и вовсе выглядит как провокация против премьер-министра. В опубликованном 9 апреля заявлении по этому поводу канцелярия Нетаньяху назвала отчет лживым и безосновательным.

Пару слов об авторе

Как отмечает китайская Global Times, независимо от того, насколько достоверны слитые данные, они наносят ущерб официальному Киеву, так как еще более подрывают уверенность в продолжении американской помощи. В то же время эта ситуация показывает, насколько высока ставка Белого дома на предполагаемое контрнаступление ВСУ и как немного времени осталось для его осуществления.

Очевидные риски несет действующая администрация Белого дома. Если утечки (опять же, безотносительно реальности приведенной в них информации) были произведены представителями американского разведывательного сообщества, то это может еще раз сигнализировать о внутреннем противостоянии внутри правящего класса относительно будущего «украинского проекта».

Фото: Global Look Press/Roland Balik

История США знает множество примеров, когда посредством подобных утечек решались внутриполитические задачи, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Та же самая ситуация складывалась в США в конце 1960-х, в ходе Вьетнамской войны. Тогда в The New York Times были опубликованы «Документы Пентагона» Дэниэла Эллсберга, которые дискредитировали вашингтонскую «партию войны». Сегодня на фоне сложнейшего противостояния внутри США эти утечки показывают усилия антивоенной оппозиции внутри Пентагона и разведывательного сообщества. Администрация Байдена, очевидно, хотела бы продлить украинский сюжет до 2024 года. По этой причине она до сих пор отказывалась от каких-либо мирных переговоров, — отмечает эксперт.