Статья не найдется: Роскомнадзор требует удалить из «Википедии» 133 материала

Роскомнадзор направил около 200 уведомлений в отношении 133 противоправных материалов в «Википедии» . Среди наиболее частых нарушений — фейки о ходе СВО, дискредитация ВС РФ, а также материалы, содержащие описание способов употребления наркотиков и суицидальный контент , рассказали «Известиям» в службе. Суд назначил штрафы почти на 10 млн рублей , 800 тыс. из которых — по итогам заседания 6 апреля в Москве. Мнения политиков относительно блокировки известной интернет-энциклопедии разделились: несмотря на наличие недостоверной и запрещенной информации, ограничение к доступу россиян может и вовсе привести к росту фейков на платформе .

Антироссийская позиция

После начала специальной военной операции на Украине администрация известной онлайн-энциклопедии «Википедия», которая принадлежит Wikimedia Foundation, Inc, занимает ярко выраженную антироссийскую позицию и демонстративно игнорирует требования российского законодательства, считают в Роскомнадзоре.

— Всего на данный момент «Википедия» не удалила 133 противоправных материала, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации, — сказали «Известиям» в надзором ведомстве.

Компания — владелец информационной платформы привлекалась к административной ответственности за неудаление подобной информации несколько раз , напомнили в Роскомнадзоре. На сегодня судом назначены штрафы на общую сумму почти в 10 млн рублей — 6 апреля участок мирового судьи в Москве выписал их на 800 тыс. рублей .

В Таганском районном суде подтвердили «Известиям», что к мировому судье судебного участка № 422 поступили административные материалы, возбужденные на основании протокола, составленного Роскомнадзором, в отношении Wikimedia Foundation, Inc по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ. Судебные заседания назначены на 13, 18 и 20 апреля, добавили в органе. «Известия» направили запрос представителям «Википедии».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Требования по удалению запрещенной информации распространяются на все компании, работающие в России. Меры за их несоблюдение будут применяться в соответствии с действующим законодательством, — рассказали представители надзорного ведомства.

Так, по их словам, до сих пор остаются неудаленными фейки о ходе специальной военной операции РФ на Украине, материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России, а также статьи о способах употребления наркотиков, оправдании экстремизма и терроризма и суицидальный контент.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сервис насчитывает свыше 1,9 млн статей, а претензии касаются менее 0,1% из них.

Справка «Известий» Согласно ст. 15.1 действующего закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после уведомления о включении доменного имени или страницы сайта в реестр запрещенной в РФ информации его владелец обязан удалить страницу, содержащую подобные сведения. В случае отказа или бездействия доступ к такому сайту ограничивается. При этом, согласно КоАП РФ, за нарушение порядка ограничения или удаления доступа к запрещенной в России информации штраф может достигать 8 млн рублей.

Без спешки

Впрочем, мнения законодателей относительно блокировки сервиса разделились . Первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев считает, что портал превратился в «инструмент манипуляций» вместо проводника информации и знаний. Материалы «Википедии» об истории России, ее политике и культуре, по словам депутата, часто содержат искаженные сведения. Тем не менее именно статьи этой онлайн-библиотеки выдают первыми в поисковой строке , поэтому после создания достойного аналога сервис нужно заблокировать, уверен он.

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Закрытие «Википедии» приведет не к блокировке информации ресурса для российских пользователей, а скорее к дальнейшему распространению фейков , считает депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.

— Это не значит, что она не будет доступна к просмотру , например с использованием VPN, но вот доступ к редактированию русскоязычной версии пользователи из России, скорее всего, потеряют . Таким образом, русскоязычная версия будет формироваться за рубежом. И это уж точно приведет к искажению информации . Поэтому лично я против блокировки «Википедии», по крайней мере пока в России не будет создан действительно соизмеримый ресурс, — сказал он «Известиям».