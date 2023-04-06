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Неслучайная статья: сможет ли «Википедия» избежать запрета в России

Российские аналоги интернет-энциклопедии достигнут уровня конкурента лишь через пару лет, отмечают эксперты
Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress
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Онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать в России на основании ст. 15.1 закона «Об информации» — после внесения в специальный реестр за размещение недостоверной информации, рассказали «Известиям» в Совете Федерации РФ. Это, по словам собеседников издания, может случиться после создания российского аналога энциклопедии. Остаться в российском интернет-пространстве сервис может, удалив менее 0,1% своих материалов, которые нарушают закон РФ, уточнили в Госдуме. Кандидатами на замену «Википедии» уже в ближайшие пару лет, по оценкам экспертов, могут стать российские порталы по поиску проверенных данных — Большая российская энциклопедия, «Руниверсалис» и «Знание.Вики».

Самая малость

Администраторы «Википедии» для избежания блокировки в России должны сделать «самую малость» — выполнить требования законодательства РФ и удалить страницы с запрещенной информацией, сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, сервис насчитывает свыше 1,9 млн статей, а претензии касаются лишь нескольких сотен — это менее 0,1%.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн на пленарном заседании Госдумы РФ

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн на пленарном заседании Госдумы РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

— Для меня очевидно, что интересы огромной, многомиллионной пользовательской аудитории гораздо выше, чем эти несколько сотен статей. Но о полной блокировке «Википедии» можно вести разговор, в случае если в России появится полноценный аналог не только с точки зрения его содержания, но и с точки зрения удобства для пользователей, потому что «Википедия», безусловно, обладает целым рядом преимуществ, включая удобный интерфейс, — сказал «Известиям» Александр Хинштейн.

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Сегодня эта интернет-энциклопедия рискует попасть под ст. 15.1 закона «Об информации», пояснил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Эта норма, по его словам, содержит большой перечень оснований для включения в специальный реестр запрещенной в РФ информации.

— Достаточно внести в реестр этот ресурс или страницу, и решение о блокировке «Википедии» может быть принято во внесудебном порядке. Безусловно, это не 100-процентное перекрытие доступа, поскольку существует как множество методов блокировки, так и множество путей ее обходов. Например, блокировку часто обходят при помощи анонимизации — VPN-сервисов. Но и они выявляются и блокируются, — добавил политик.

Онлайн-энциклопедию Википедия
Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH

Справка «Известий»

Согласно действующему закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после уведомления о включении доменного имени или страницы сайта в реестр запрещенной в РФ информации его владелец обязан удалить страницу, содержащую подобные сведения. В случае отказа или бездействия доступ к такому сайту ограничивается.

На замену

Впрочем, эксперты предупреждают, что блокировка сервиса внутри страны может лишь усугубить ситуацию с дезинформацией. Так, юрист Олег Борисов пояснил, что данная мера приведет к потере какого-либо контроля над материалами, находящимися на этом ресурсе: россияне больше не смогут их модерировать, проверять и отправлять жалобы.

Сегодня существует лишь несколько похожих сервисов для получения информации, среди которых проект российского общества «Знание» («Знание.Вики»), «Руниверсалис» и Большая российская энциклопедия, отметил он. Однако достичь уровня иностранного конкурента они смогут лишь через пару лет.

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В пресс-службе общества «Знание» «Известиям» подтвердили работу над проектом, отметив, что люди хотят быстро получить экспертный ответ на свой вопрос, поэтому спрос на достоверный контент в интернете растет.

википедия
Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Развитие платформы «Знание.Вики» является для нас логическим продолжением просветительской деятельности еще одной площадкой, где эксперты — авторы статей — смогут находить свою аудиторию, а читатель — получать ответы на свои вопросы, — прокомментировали в пресс-службе.

Так, с начала активизации деятельности общества в апреле 2021 года было создано почти 3,5 тыс. часов лекций, фильмов, дискуссий, интервью, подкастов. Эти видео- и аудиоматериалы также будут интегрированы в статьи на «Знание.Вики» через кросс-ссылки, что позволит обеспечить еще более глубокое погружение в выбранную тему, привлечь дополнительный поисковый трафик и увеличить охваты материалов, пояснили в «Знании». В настоящий момент база проекта насчитывает свыше 3,1 тыс. материалов.

Попытка переписать историю

Тема недостоверной информации на главном информационном ресурсе мира не оставляет равнодушными россиян. Они, в частности, направляют свои жалобы члену Общественной палаты РФ, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По ее словам, платформа совершает попытки переписать не только российскую историю, но и историю других стран: такая проблема, в частности, касается Белоруссии, Казахстана, Китая.

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— У нас есть информация, что в «Википедии» и статьи публикуются за деньги, и правки вносятся за деньги. Есть специальные люди, к которым можно по этому поводу обратиться. Очень много таких публикаций носят откровенно политическую и ангажированную окраску. Это политически ангажированная платформа, — сказала она.

википедия
Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH

Это тем более неприемлемо, потому что «Википедия» является глобальным ресурсом и устойчиво держится на первой строчке в поисковых выдачах по большинству тем, подчеркнула Екатерина Мизулина.

Справка «Известий»

4 апреля в ходе пресс-конференции председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что необходимо как можно скорее создать российский аналог «Википедии». По его мнению, эта площадка — идеологический и политический продукт, который надо закрыть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил о важности создания аналога сервиса с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии иностранного портала.

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