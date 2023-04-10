Политолог не увидел ничего нового для Евросоюза в «слитых» документах США

В попавших в Сеть секретных американских документах союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного, так как они прекрасно знают и о прослушке Вашингтоном украинского президента Владимира Зеленского, и о том, кто стоит за диверсией на «Северных потоках». Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил в беседе с «Известиями» политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Там (в Евросоюзе. — Ред.) нет ни одного вменяемого, здорового человека, который стал бы отрицать, что США, например, прослушивают Зеленского — для контроля своего подчиненного», — сказал Марков.

В то же время политолог призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины. Он указал, что никто не знает и пока не сможет узнать, соответствуют ли они действительности.

По словам Маркова, из этих документов ясно одно: Вашингтон противостоит Москве, используя для этого украинские войска в качестве «прокси-армии». При этом отношения западных стран с Киевом вряд ли когда-либо будут родственными, их можно сравнить с использованием мобильного телефона, указал он.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Сообщалось, что речь шла о порядка 100 документов, датированных концом февраля — началом марта. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из «слитых» в Сеть документов также следует, что США «прослушивают» Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений из-за слежки, а Киеву, как сообщал телеканал CNN, «пришлось поменять свои военные планы».

7 апреля в Пентагоне заявили, что начали расследование утечки. В военном ведомстве указали, что документы не содержали информации по конкретным боевым планам.