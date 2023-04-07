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Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины

Пентагон начал расследование в отношении утечки о запланированном наступлении Украины
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Фото: AP Photo/Alex Brandon
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В Пентагоне начали расследование утечки секретных военных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. На этой неделе документы были выложены в Twitter и Telegram и касались наращивания украинских вооруженных сил, пишет 6 апреля The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США.

«Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Слитые документы содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. В публикации отмечается, что в документах не приводится конкретных боевых планов, например, как, когда и где Украина намерена начать наступление, а оценка военной обстановки в регионе датируется 1 марта.

В документе указывается информация, что 6 из 12 боевых групп, проходящих обучение в США и в странах — участницах НАТО, должны были быть подготовлены к 31 марта, а остальные бригады — к 30 апреля. При этом численность таких групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат.

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О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления — через Херсон и Крым либо продвижение в сторону Азовского моря с целью отрезать сухопутный коридор к полуострову.

27 марта бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями.

Днем ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может провести серьезное наступление в Донбассе. По его словам, ситуация на донецком направлении зашла в оперативный тупик, кроме того, российская армия оказывает на ВСУ постоянное давление и достигла успехов в Соледаре и Артемовске (украинское название — Бахмут).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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