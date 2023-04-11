Politico узнала о попытке США успокоить союзников после утечки документов

США пытаются урегулировать ситуацию после обнародования секретных документов Пентагона. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила газета Politico.

По имеющимся данным, официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве призвали Вашингтон прокомментировать обстоятельства появления этих данных в Сети, а также отчитаться о мерах, которые были приняты для минимизации ущерба и во избежание подобных утечек в будущем.

В свою очередь высокопоставленные представители американских разведывательных служб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять опасения, связанные с инцидентом. В США подчеркнули, что по факту случившегося было организовано расследование и в настоящий момент специалисты пытаются определить объем раскрытой информации.

11 апреля бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди допустил, что утечка документов американского военного министерства могла быть организована «диссидентом», не согласным с политикой администрации президента США Джо Байдена.

Накануне координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что власти пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных материалов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы.

Тогда же агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что случившееся может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Об утечке сразу двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, в которых содержится информация о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии. Также там упоминается, что Штаты прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне слива данных несколько стран потребовали объяснений.