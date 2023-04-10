В США не смогли констатировать ликвидацию утечки секретных данных Пентагона

США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона, или же в сети могут появиться еще какие-то материалы. Об этом 10 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не знаем. Мы правда не знаем», — сказал Кирби.

Он также сообщил, что президент США Джо Байден был поставлен в известность об утечке на прошлой неделе.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из «слитых» в Сеть документов также следует, что США «прослушивают» Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.