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WP узнала о начале расследования минюстом США утечки секретных документов Пентагона

The Washington Post: минюст США начал расследование утечки секретных документов Пентагона
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Фото: Commons.wikimedia.org/Sebmol
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Министерство юстиции США начало расследование утечки засекреченных документов Пентагона, которые касаются боевых возможностей Украины, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) в субботу, 8 апреля.

По информации издания, минюст находится на связи с Пентагоном и уже началось разбирательство. Как сообщил источник газеты, часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных, доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников.

«В них (документах. — Ред.) буквально есть информация о боевом порядке — подробности о подразделениях, которые будут задействованы (в боях. — Ред.), их укомплектовании, оснащении и уровне подготовки», — сообщил один из собеседников газеты.

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Ранее, 7 апреля, газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Данные, которые были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter, включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

Днем ранее, 6 апреля, в Пентагоне заявили, что начали расследование первой утечки военных документов. Отмечалось, что документы не содержали информации по конкретным боевым планам.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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