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Министра обороны США проинформировали об утечке данных Пентагона

Reuters: министр обороны США Остин был проинформирован об утечке данных Пентагона
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Министр обороны США Ллойд Остин был проинформирован об утечке секретных документов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 6 апреля. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

По данным агентства, утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году. При этом агентство не исключает, что опубликованные в Сети документы могут оказаться подделкой.

Отмечается, что в настоящее время Пентагон изучает, как именно распространяется информация и кто является ее получателем. О случившемся уже проинформированы комитеты по национальной безопасности конгресса США.

Также сообщается, что следователи пытаются определить, кто мог иметь возможность и мотивацию обнародовать отчеты разведки.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из «слитых» в Сеть документов также следует, что США «прослушивают» Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля, отвечая на вопрос об утечке, выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт. Он подчеркнул, что степень вовлеченности значительно растет, однако это не окажет влияния на результаты спецоперации РФ.

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