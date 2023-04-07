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В Кремле выразили уверенность в вовлеченности США в конфликт на Украине

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Комментируя утечку секретных документов о предположительном контрнаступлении Украины, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт.

«У РФ нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт», — сказал Песков в разговоре с журналистами 7 апреля.

Степень вовлеченности значительно растет, но это не окажет влияния на результаты спецоперации, указал пресс-секретарь.

На этой неделе секретные документы, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины, были выложены в Twitter и Telegram. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. При этом в документах не приводится конкретных боевых планов, а оценка военной обстановки в регионе датируется 1 марта.

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6 апреля газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США писала, что в Пентагоне начали расследование утечки секретных военных документов.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, подчеркнул в беседе с «Известиями», что слитые секретные документы об украинском конфликте являются очередным подтверждением участия в нем Вашингтона. При этом, по мнению депутата, информация в документах может быть подлинной частично и требует тщательной проверки.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления — через Херсон и Крым или продвижение в сторону Азовского моря с целью отрезать сухопутный коридор к полуострову.

После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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