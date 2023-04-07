В ГД допустили дезинформацию в слитых документах США о контратаке Украины

Секретные документы США об украинском конфликте — это очередное подтверждение непосредственного участия в нем Вашингтона. Однако сведения в слитых документах могут быть дезинформацией. Об этом 7 апреля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«То, что в материалах раскрываются данные о графиках поставок оружия, информация о некоторых подразделениях украинской армии, в том числе их подготовке в странах НАТО, прямо указывает: Соединенные Штаты — не великодушное государство, из благих намерений помогающее Украине бороться за «демократию», как они пытаются себя представить, а заинтересованная сторона», — сказал Белик.

Парламентарий напомнил, что это не первый случай, когда Вашингтон сталкивается с утечками информации.

«Как эти документы, даже если их секретность преувеличена, становятся достоянием общественности — другой вопрос, потому что это не первый случай, когда Вашингтон сталкивается с утечками информации. Достаточно истории, когда секретные документы в гараже забыл [президент США Джо] Байден», — сказал депутат.

При этом, по мнению Белика, информация в документах может быть подлинной частично, она требует тщательной проверки.

«Не стоит обходить вниманием тот факт, что информация в документах может быть подлинной частично. Дезинформация, подлог — в числе методов, которыми пользуются Штаты с целью исказить истинную ситуацию на фронтах. Поэтому вся представленная в документах информация требует тщательной проверки», — заключил он.

Накануне The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США написала, что в Пентагоне начали расследование утечки секретных военных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины.

На этой неделе документы были выложены в Twitter и Telegram и касались наращивания украинских вооруженных сил.

Слитые документы содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. В публикации отмечается, что в документах не приводится конкретных боевых планов, например как, когда и где Украина намерена начать наступление, а оценка военной обстановки в регионе датируется 1 марта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.