«Мы всё скажем врагу из своих орудий»

Российские войска с боями вытесняют ВФУ из Марьинки. Уже практически очищена от них многоэтажная застройка в центре поселка, бои переместились в частный сектор на окраинах. Переоценить значение Марьинки для безопасности жителей Донецка невозможно. Фактически, это пригород столицы ДНР. До начала специальной военной операции украинские формирования планировали использовать его как плацдарм для стремительного удара по Донецку. И все последние годы держали под непрерывным огнем из стрелкового оружия жилые районы города, вплотную примыкающие к Марьинке. Были убиты сотни мирных жителей. «Известия» побывали на позициях подразделений 1-го Донецкого армейского корпуса и увидели как идут бои за поселок.

Девятый год противостояния

В мирное время от центра Донецка до Марьинки можно было добраться всего за полчаса. Но на позиции российских частей, которые штурмуют этот поселок, мы выезжаем рано утром и едем сложным маршрутом, чтобы не попасть под обстрел. Особенностью боев за Марьинку в том, что украинские войска на любое продвижение российских подразделений вперед отвечают огнем по жилым кварталам Петровского района Донецка. По дороге видим разбитые магазины, аптеки и поврежденные дома, а центральный перекрёсток весь изрыт воронками.

Бои за Марьинку начались еще в марте 2022 года. И сразу стало понятно, каким тяжелым будет штурм, даже одноэтажного частного сектора. Практически по всему поселку ВФУ оборудовали укрытия, ходы сообщений между домами и огневые позиции.

Местом активных боев этот поселок становился задолго до СВО. Силы донецкой народной милиции штурмовали его еще во время зимней кампании 2015-го года. И фактически выбили силы ВФУ. Но тогда в Киеве пошли на акт открытого терроризма. Из крупнокалиберной артиллерии обстреливали рынок, троллейбусные остановки и многоэтажные дома в Петровском районе, «бросая» по 2-3 снаряда в каждую цель. По рассказам участников боев, после этого украинские командиры вышли в радиоэфир и выдвинули ультиматум ополченцам: если те продолжат двигаться вперед, все гражданские точки, по которым проведена пристрелка, будут уничтожены. В результате, несмотря на героические попытки, отбросить украинских боевиков из Марьинки тогда не получилось.

А потом были подписаны минские соглашения. И линия соприкосновения заморозилась. Марьинка осталась в руках Киева. Украинские боевики получили прекрасный плацдарм для возможного штурма Донецка. А также площадку, с которой можно было терроризировать Петровский район Донецка даже из стрелкового оружия. Такие обстрелы не попадали под действие минских договоров, поэтому мониторинговая миссия ОБСЕ их просто не замечала. И это несмотря на то, что за восемь лет на этом направлении от пуль ВФУ погибли сотни мирных жителей.

Бой на коротке

Весной 2022 года около трети поселка было освобождено в ходе первой волны активных штурмовых действий. Однако, из-за общего положения на направлении Угледар-Курахово окружить город не получалось. И штурм Марьинки долгое время вёлся «в лоб» — то есть через примыкающую к Донецку застройку. Из-за этого продвижение российских сил шло низкими темпами. И до сих пор бои в самом поселке идут за каждый дом. Сейчас освобождена большая часть населенного пункта, включая и центральную многоэтажную застройку.

В последние дни ситуация на этом направлении начал стремительно меняться. Пока в самой Марьинке идут бои, силы 1-го Армейского корпуса начали «выгрызать» поселок из системы украинских оборонительных позиций. Части российской армии отрезают Марьинку от укреплений ВФУ в соседней Красногоровке.

Противник пытается любой ценой удержать фронт в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. Потеря любого из этих населенных пунктов может привести к обрушению фронта и прорыву российских войск к городу Курахово. А он является важнейшим узлом снабжения Донецкой группировки ВФУ.

Артиллерийски разгром

Одно из подразделений действующих в боях за Марьинку, которое сейчас продвигается, отрезая ее от Красногоровки, — это 5-я бригада 1-го Донецкого армейского корпуса. На позиции дальнобойных орудий «Гиацинт» сложно проехать. Артиллеристы работают активно и грунтовая дорога превратилась в глубокие мокрые колеи. Пробраться могут только полноприводные грузовики. На них бойцам на передовую подвозят снаряды, «горючку» и горячую пишу.

Первая новость, которой делятся артиллеристы — их подразделение уже поразило первую цель в районе Курахово, небольшое, но значимое событие для всех. Фронт продвигается вперед буквально на метры, но постоянно, артиллеристы знают об этом по тому, как цели отдаляются от их огневых позиций.

Боевая работа идет очень интенсивно. Поэтому солдаты не очень общительны. Каждое слово приходится, фактически, вытаскивать из них.

— Мы всё скажем врагу из своих 152-мм орудий, — отказывается от комментария для журналистов один из солдат с позывным «Штык».

Звучит команда: «К бою!». По рации называют наборы установок и «заряд полный». Значит стрельба ведется на большую дистанцию, фронт продвигается и огонь движется за ним.

Вокруг туман, стоит холодная влажная погода, периодически срывающийся дождь замерзает на металле. Поэтому после первого выстрела полным зарядом, вокруг поднимается смесь пара и порохового дыма.

Слаженный расчет орудия работает чуть медленнее чем обычно, солдаты стараются не поскользнуться на льду, перенося тяжелые снаряды и гильзы.