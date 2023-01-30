Инициативные группы: ВС России теснят противника в Запорожье

Вооруженные силы РФ нанесли поражение противнику и заняли более выгодные рубежи и позиции под Угледаром в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области. Общие потери ВФУ в народной республике и на южно-донецком и запорожском направлениях за двое суток составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено более 10 единиц техники, включая САУ «Гвоздика» и «Акация» . Эксперты отмечают, что сейчас инициативой владеет российская армия, навязав украинцам бои, в которых они растрачивают свои резервы. 28 января ВФУ нанесли намеренный удар по гражданской больнице в поселке Новоайдар. Погибли 14 пациентов и врачей, ранения получили еще более двух десятков.

Успехи под Угледаром и на юге

Вооруженные силы РФ нанесли поражение ВФУ и заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и Запорожской области, сообщили в российском военном ведомстве.

— На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области, — сообщил 29 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В этот день на донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение врагу в районах Курахово и Антоновки в ДНР.

Инициативные группы Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Также в районах населенных пунктов Водяное в ДНР и Никольское в Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов и бронетехники, два из которых — 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВФУ.

Общие потери ВФУ на южно-донецком и запорожском направлениях за двое суток составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин, один танк, пять пикапов, три гаубицы Д-20 и Д-30 , а также самоходная гаубица «Гвоздика», два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

В течение двух суток на донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВФУ. Потери противника здесь составили около 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Инициативные группы Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

— Сейчас мы в зоне СВО владеем инициативой и используем ее для продвижения по этим южным направлениям, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но это не наступление, это не какие-то решающие прорывы, а всего лишь владение инициативой и улучшение своего положения. К этому надо относиться одобрительно, но понимать, что такими компактными действиями серьезные конфликты не выигрываются.

Эти удары позволяют связать угрожающие направления, потому что та же группировка в Запорожье всегда была опасна для нас, отметил эксперт.

— Сейчас мы начинаем выгибать фронт так, что наступать Украине будет крайне сложно, если не сказать невозможно, — считает Владислав Шурыгин. — С другой стороны, это создание предпосылок для нашего наступления. Мы утомляем противника, изматываем его, заставляем вводить резервы. Например, все свои резервы на то наступление, которое они анонсировали, обещали и планировали, они были вынуждены ввести под Угледаром, под Бахмутом и уже фактически сточили в боях.

Удар по больнице в Новоайдаре

В восьмом часу утра субботы, 28 января, украинские войска нанесли намеренный удар по больнице в тыловом поселке Новоайдар. Погибли 14 пациентов и врачей, ранения получили еще более двух десятков. Прилет осколочно-фугасных высокоточных ракет РСЗО HIMARS пришелся на раннее утро, когда большинство людей еще спали.

Инициативные группы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

В результате попаданий полностью уничтожено крыло одного из корпусов больницы, сообщил с места события корреспондент «Известий» Антон Лавров.

— Сразу несколько боеприпасов легли почти в одну точку, — рассказал он. — Можно рассмотреть воронку от последнего попадания, которое пришлось уже на руины здания. Взрывами перерубило даже немаленькие стволы сосен рядом с ним.

Погибших и пострадавших быстро извлекли из-под обломков. Всем пострадавшим оказали помощь тут же, на втором этаже в хирургии, и распределили по окрестным больницам, в том числе в Луганск.

ВФУ теряют гаубицы

В течение 28 и 29 января на купянском направлении штурмовая, армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВФУ, сообщили в Минобороны РФ. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВФУ. За двое суток уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронетранспортер, САУ «Акация» и «Гвоздика», боевая бронированная машина, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США.

За двое суток на краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ, 27-й бригады нацгвардии и 103-й бригады теробороны. Потери украинских формирований за двое суток составили около 160 военнослужащих , две БМП, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона-С», боевую машину РСЗО «Град» и одну артиллерийскую систему М777 производства США.

Инициативные группы Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки Paladin и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, установка РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б» и две гаубицы «Мста-Б».

На херсонском направлении уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48 (США), а также склад артиллерийских боеприпасов ВФУ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за двое суток поразили 189 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 167 районов сосредоточения войск.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Красноармейска в ДНР.

Инициативные группы Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Средства ПВО за двое суток сбили 13 украинских беспилотников, 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах города Донецк, населенных пунктов Валерьяновка, Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск в ДНР и Чаплинка Херсонской области. Также в районе населенного пункта Новый Свет в ДНР сбита противорадиолокационная ракета производства США HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7670 танков и других бронированных машин, 995 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3956 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8218 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

HIMARS не помог

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Дивизион капитана Валерия Аракчеева прикрывал российские подразделения от воздушных атак, когда позиции батальонной тактической группы (БТГ) обстреляли из РСЗО HIMARS. Одновременно с этим превосходящие силы противника атаковали позиции БТГ.

Инициативные группы Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Зенитный расчет под командованием Валерия сбил три снаряда РСЗО еще на подлете к району расположения наших войск. Смелые и решительные действия Валерия Аракчеева, мужество и профессионализм его подчиненных позволили отбить массированный удар по расположению российских войск. Это позволило отбить атаку ВФУ и отбросить его на исходные позиции.

Батальон старшего лейтенанта Виктора Заводчикова освобождал один из населенных пунктов. До выдвижения основных сил Виктор организовал устойчивую связь командования с подчиненными и взаимодействующими подразделениями. В ходе наблюдения он заметил группу боевиков, занял выгодную позицию и открыл огонь по врагу. Он уничтожил до четырех боевиков, после чего огнем из РПГ поразил пулеметный расчет. Понеся потери, украинская группа отступила.

Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Виктора Заводчикова способствовали развитию наступления российских войск.

Отделение сержанта Антона Теплова выполняло задачи в интересах батальонной тактической группы российских десантников. В ходе марша в районе одного из населенных пунктов Антон заметил, что в направлении колонны движется украинская боевая машина пехоты.

Он без промедления уничтожил ее огнем из гранатомета. Профессионализм сержанта позволил предотвратить атаку противника на российское подразделение, в результате колонна прибыла в заданный район вовремя и без потерь.

Инициативные группы Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Реактивный артиллерийский взвод старшего сержанта Булата Намжилова участвовал в операции по вытеснению украинских формирований с занимаемых позиций. В ходе боя экипажем Булата были уничтожены вражеская боевая машина пехоты и большое количество боевиков.