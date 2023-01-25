Ударная сполна: российская армия улучшает позиции в Донбассе и Запорожье

Российские системы ПВО — современные, надежные и «работают исправно», заявил 24 января Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Президент оценил как «эффективные» меры, которые принимает регион в условиях постоянных обстрелов с украинской стороны. Вооруженные силы России в этот день продолжали наступление в ДНР. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили до 50 военнослужащих и несколько единиц военной техники , включая РСЗО, сообщили в Минобороны РФ. Есть продвижение и на Запорожском фронте, добавили эксперты. Они отмечают, что сейчас российская армия в нескольких местах улучшает свои позиции, а противник нервно гадает, где именно будет нанесен главный удар.

Белгород под защитой

Владимир Путин 24 января на рабочей встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым особое внимание уделил вопросам безопасности граничащего с зоной военной спецоперации региона. Глава региона рассказал президенту, что Украина постоянно обстреливает мирные населенные пункты. «У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено», — отметил Вячеслав Гладков.

Владимир Путин оценил как «эффективные» меры, которые принимает руководство региона для стабилизации ситуации. Высоко отозвался президент и о состоянии российских сил ПВО.

Ударная сполна Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире, — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что производство ракет для ПВО в стране сопоставимо с мировыми объемами.

— То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot, — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы — современные и надежные. Тем не менее, конечно, всё бывает, но в целом система работает исправно, — подчеркнул Путин.

Атаки в ДНР

Подразделения Южного военного округа продолжают вести наступательные действия на донецком направлении, сообщили в Минобороны России 24 января.

— Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», — сообщил подробности боев официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударная сполна Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы продвигаются и на Запорожском фронте, также есть подвижки в районе Угледара и Марьинки, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Бои, которые идут сейчас, некоторые называют наступлением, но это вряд ли так, — считает он. — Это скорее тактическое улучшение первоначальных позиций, с которых может осуществляться наступление. Оно происходит на фоне разговоров американцев и британцев о том, что нужно срочно выводить войска из Артемовска, чтобы занять более выгодные позиции. Исходя из этого можно сделать вывод, что наши движения стали очень заметны. Раньше на наши, как может показаться, кратковременные успехи, не обращали внимания. Теперь обращают.

По мнению эксперта, американская космическая разведка усиленно работает по всей линии боевого соприкосновения.

Ударная сполна Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Скорее всего, они видят постоянное перемещение наших войск, но не могут определиться, откуда будет наступление, — отметил он. — Они гадают: войска зайдут из Белоруссии, из Брянской, Курской, Белгородской областей? Нашему командованию приходится применять различные тактики, чтобы озадачить противника.

И российские силы находят возможность удивить противника, отметил эксперт.

— Успехи под тем же Соледаром оказалось фактором, который повлиял вообще на всю риторику, связанную с поддержкой Украины, — обратил внимание Алексей Леонков. — Одни считают, что украинская оборона скоро посыпется, другие стали говорить, что это случится через два-три месяца. Запад лихорадит. Особенно хорошо это видно на фоне дискуссии о поставках Украине танков.

ВКС против «Буков»

Также в Минобороны рассказали подробности боев на других участках линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

Ударная сполна Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— На купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ. Уничтожено свыше 30 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Ударная сполна Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

На запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады терробороны. А также самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и три автомобиля.

На херсонском направлении артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВФУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 102 района сосредоточения войск.

Ударная сполна Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Авиацией ВКС России уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». ПВО за сутки сбило 10 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 376 самолетов, 203 вертолета, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8159 единиц специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Отбить удар HIMARS

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод, в состав которого входило отделение младшего сержанта Евгения Черина, удерживал важный оборонительный рубеж. Прорвать оборону в этом месте пытались украинские формирования, численно превосходящие российские силы.

В ходе боя был ранен командир взвода, после чего Евгений принял командование на себя. Взводу под руководством младшего сержанта удалось успешно отбить атаки превосходящих сил, а также уничтожить до 20 боевиков, одну БМП и три кочующих пикапа с минометами. Противник, понеся тяжелые потери, бежал с поля боя.

Ударная сполна Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Благодаря высокому профессионализму младший сержант Черин вместе с подчиненными сохранил выгодные рубежи и не позволили противнику сорвать наступательную операцию российских войск.

Зенитный ракетный расчет лейтенанта Леонида Каграмяна прикрывал позиции российских подразделений от воздушных ударов. Желая уничтожить объекты военной инфраструктуры, противник попытался атаковать позиции наших войск, применив РСЗО и ударные беспилотники.

Находясь на боевом дежурстве, Леонид своевременно дал команду подчиненным на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения ВФУ.