В Белгородской области 25 человек погибли при обстрелах ВСУ
В Белгородской области с начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 25 человек, почти 100 были ранены. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава региона Вячеслав Гладков во вторник, 24 января.
«Украина обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранены», — сказал он.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам с украинской стороны за время конфликта. 27 октября в четырех селах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. Начиная с ноября в области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за регулярных обстрелов.
Так, 22 января, Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
До этого, в ночь на 1 января, российская система ПВО сбила четыре снаряда над Белгородом и Белгородским районом, выпущенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО).