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Украинские боевики попытались обстрелять Белгородскую область в новогоднюю ночь

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Фото: Соцсети
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Над Белгородом и Белгородским районом российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре снаряда, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских националистов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обстрел региона произошел в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.

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«По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях», — говорится в Telegram-канале белгородского губернатора.

Он добавил, что подомовой обход территории продолжается.

Ранее, 19 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. В тот же день украинские войска обстреляли село Красная Яруга, пострадали два человека.

18 декабря над Белгородом и его окрестностями работала российская система противовоздушной обороны. По данным губернатора региона, тогда пострадали четыре человека. За день до этого в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины. Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

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