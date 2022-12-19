Два человека пострадали при обстреле поселка в Белгородской области
Два человека пострадали при обстреле села Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 19 декабря. ⠀
«Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава области добавил, что в трех четырехэтажных многоквартирных домах повреждено остекление.
На утро запланированы восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи. Продолжается подомовой обход территории.
Над Белгородом и его окрестностями 18 декабря сработала российская система противовоздушной обороны. О восьми пострадавших и одном погибшем в результате обстрела Гладков сообщал ранее.
В ноябре в Белгородской области началось строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.
Кроме того, в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с ситуацией на Украине.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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