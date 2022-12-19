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Два человека пострадали при обстреле поселка в Белгородской области

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Фото: t.me/bletgorod
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Два человека пострадали при обстреле села Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 19 декабря. ⠀

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«Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава области добавил, что в трех четырехэтажных многоквартирных домах повреждено остекление.

На утро запланированы восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи. Продолжается подомовой обход территории.

Над Белгородом и его окрестностями 18 декабря сработала российская система противовоздушной обороны. О восьми пострадавших и одном погибшем в результате обстрела Гладков сообщал ранее.

В ноябре в Белгородской области началось строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Кроме того, в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с ситуацией на Украине.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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