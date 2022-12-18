Губернатор Белгородской области сообщил о восьми раненых после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 18 декабря, уведомил о восьми пострадавших жителях Белгорода после обстрела. В регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение», — сообщил глава Белгородской области в Telegram-канале.

Ранее в воскресенье Гладков заявил о гибели одного человека в Белгородском районе.

«Один человек погиб. Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Гладков дополнил, что на этой птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

22 ноября Гладков рассказал, что при обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино погибла мирная жительница. По его словам, она получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались спасти пострадавшую, однако женщина скончалась в машине скорой помощи.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Кроме того, в ряде регионов РФ с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с ситуацией на Украине.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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