Белгородский губернатор сообщил о гибели человека после обстрела

Один человек погиб в Белгородском районе после работы российской системы противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — написал он в своем Telegram-канале.

Также четыре человека пострадали в Белгороде. Их состояние здоровье оценивается как средней степени тяжести. Одному из пострадавших осколками посекло спину. По словам Гладкова, им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, повреждения получили четыре многоквартирных дома, 14 домов в частном секторе и девять автомобилей.

«Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — заключил губернатор.

Над Белгородом и его окрестностями сработала российская система противовоздушной обороны ранее в этот день. Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

22 ноября Гладков сообщил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино погибла мирная жительница. По его словам, женщина получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались ее спасти, но пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Кроме того, в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с ситуацией на Украине.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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