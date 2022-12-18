Губернатор сообщил о работе ПВО в Белгородской области

Над Белгородом и его окрестностями сработала российская система противовоздушной обороны, четыре человека пострадали. Об этом 18 декабря заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 22 ноября, Гладков сообщил, что при обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино погибла мирная жительница. По его словам, женщина получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались ее спасти, но пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

До этого, 17 ноября, в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка. До этого, 15 ноября, в результате обстрела города два человека погибли, еще трое пострадали.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Кроме того, в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с ситуацией на Украине.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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