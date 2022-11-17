Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области

Одна девушка пострадала в результате попадания снарядов в частный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом 17 ноября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обстрел Шебекино. Снаряды «Града» попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу. Все оперативные службы выехали на место», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 15 ноября, в результате обстрела Шебекино два человека погибли, еще трое пострадали. Сообщалось, что на место были направлены бригады медиков.

До этого, 22 октября, ВСУ также нанесли удар по городу. Тогда два человека погибли, 14 пострадали.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.