Два человека погибли при обстреле села Шебекино под Белгородом

Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области. По данным «Известий», речь идет о мужчине и 16-летнем юноше.

Гибель двух мирных жителей подтвердили власти Белгородской области. По последней информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 11 человек, четверо — в тяжелом состоянии.

«В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5–6 часов», — добавил он.

Об обстреле Шебекино Гладков заявил ранее в этот день. По его словам, пострадали гражданские объекты.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда. Предварительно, пострадала одна женщина.

Снарядами также была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием. Из-за этого ряд потребителей был отключен от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения, добавил Гладков.

Тогда же, 21 октября, глава региона сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Муром. В результате повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Пострадавших нет.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.