На одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе Белгородской области произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. Об этом 21 октября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день глава региона сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Муром в Белгородской области. В результате повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Пострадавших людей при этом нет.

Накануне губернатор рассказал о госпитализации в области девятилетнего ребенка после детонации в его руках устройства, похожего на дрон, используемый ВСУ.

До этого, 13 октября, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В ходе разговора глава украинской дипломатии признался, что Украина причастна к взрывам в Крыму и в Белгороде.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.