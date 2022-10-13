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Глава МИД Украины признался пранкерам в организации Киевом взрывов в РФ

Глава МИД Украины Кулеба признался пранкерам в организации Киевом взрывов в Крыму и Белгороде
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Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде. Об этом он сообщил в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Видео опубликовано в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube 13 октября.

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы. Что касается Крыма, то там ситуация немножечко другая», — рассказал Кулеба.

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Он добавил, что Крым является источником боеприпасов для российской армии на Украине, где также находится база для самолетов. Именно поэтому, отметил министр, уничтожение складов в Крыму влияет на боеспособность России.

Кроме того, поделился глава украинского МИДа, контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили специалисты из США и Великобритании. По его словам, сейчас целью Киева является освобождение части Херсонской области на правом берегу Днепра.

Ранее, 11 октября, пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

Он также признался, что постоянно оказывает давление на украинских военных, чтобы они координировали свои действия и отчитывались перед американцами.

Пранкеры добавили, что в течение пары недель опубликуют записи еще нескольких состоявшихся звонков.

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