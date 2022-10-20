Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем от дрона ребенке

Девятилетний ребенок госпитализирован после детонации в его руках устройства, похожего на дрон, используемый Вооруженными силам Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале 20 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии», — написал он.

Гладков уточнил, что у ребенка диагностированы открытые травмы конечностей.

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