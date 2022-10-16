В Белгородской области мужчина лишился ступни при подрыве мины

В Белгородской области мужчина лишился ступни, наступив на мину. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 16 октября.

«В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню», — написал Гладков.

Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор также призвал жителей области сохранять бдительность, осторожность и не посещать зону лесополосы в ситуации, сложившейся после обстрелов со стороны вооруженных сил (ВСУ) Украины.

«В результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах», — подчеркнул Гладков.

Ранее в этот день система противовоздушной обороны (ПВО) снова сработала над Белгородом. Отмечается, что в городе было слышно 16 взрывов. Губернатор области сообщил, что в результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье, из них двое мужчин с осколочными ранениями, они направлены в больницу.

14 октября также сообщалось, что над Белгородом сработала система ПВО, тогда прогремело семь взрывов. Очевидцы заявили, что первый взрыв прозвучал в центре города около 12:50 мск. Затем в течение 20 минут было зафиксировано еще шесть взрывов. После этого в небе были видны следы работы ПВО. В тот же день сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области погибли несколько человек. В результате атаки ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация.

Накануне обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде. В результате инцидента повреждения получил как сам дом, так и хозяйственное здание рядом с ним. Гладков сообщил, что обстрел совершили вооруженные силы Украины.

Ранее ФСБ России сообщала, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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