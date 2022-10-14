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Несколько человек погибли после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области погибли несколько человек. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в СК.

Обломки ракеты ВСУ попали в жилой дом в Белгороде. Главное

«Сообщается, что в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, отмечается, что российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, в результате чего были повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено, по предварительным данным, пострадавших нет.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.

Накануне в Белгороде на жилой дом обрушились обломки ракеты, выпущенной вооруженными силами Украины (ВСУ).

Повреждения получили дом и расположенное неподалеку хозяйственное здание. Жильцов временно разместили в гостинице.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших не было. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода.

Незадолго до этого вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подстанцию в городе Шебекине Белгородской области. От энергии было отключено более 2 тыс. человек. Ранее в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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