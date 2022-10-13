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Обломки ракеты ВСУ попали в жилой дом в Белгороде. Главное

Обломки ракеты ВСУ повредили многоэтажку в Белгороде
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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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В Белгороде 13 октября на жилой дом обрушились обломки ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). От прямой атаки город спасли своевременно сработавшая система противовоздушной обороны. О последствиях ЧП рассказали в своем материале «Известия».

Обстрел Белгорода ВСУ 13 октября: последствия

Обломки боеприпаса упали на жилой дом по адресу улица Губкина, 42г. Повреждения получили дом и расположенное неподалеку хозяйственное здание. В доме 16 этажей и более 80 квартир, он располагается в нескольких километрах от центра города. Наибольшие повреждения получил верхний этаж, служащий для технических целей. Также обломки задели две припаркованные у дома машины.

Также неразорвавшаяся часть снаряда приземлилась на спортивную площадку лицея №32. Все учащиеся в этот момент находились на дистанционном обучении.

Обстрел Белгорода ВСУ 13 октября: пострадавшие

Информация о пострадавших пока не уточнялась. Сотрудники экстренных служб проводят поквартирный обход в поврежденном доме и эвакуируют граждан. Жильцов временно разместят в гостинице.

На место прибыл мэр города Антон Иванов, начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов, заместитель главы региона Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов, сотрудники оперативных и медицинских служб. Кроме того, из Москвы выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Власти города созывают оперативный штаб по устранению последствий ЧП.

Меры безопасности в Белгородской области

Комментируя обстрелы ВСУ, Гладков ранее призывал жителей региона отходить от окон при звуках взрывов.

В целях предосторожности на территории региона введен запрет на продажу алкоголя рядом с военными объектами и вокзалами.

Между тем информацию о закрытии дорог в Шебекино и Волоконовку Гладков назвал не соответствующей действительности.

На протяжении многих месяцев военной спецоперации РФ по защите Донбасса ВСУ ведут огонь по населенным пунктам Белгородской, Курской и Брянской областей. Большинство атак удается отразить усилиями ПВО.

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