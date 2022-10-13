Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области, в том числе Белгорода. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Там сообщили, что помимо Белгорода ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, там имеются разрушения на территории школы. Также снаряд попал в частный дом в поселке Таврово Белгородской области, где на месте происшествия возник пожар.

«Следователи СК России зафиксируют указанные факты и установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в Telegram-канале Следкома.

О том, что украинские войска обстреляли Белгород, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее в этот день. В результате обстрела повреждения получил многоэтажный дом по улице Губкина, однако, по словам губернатора, они не критические для здания. Также Гладков отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда украинских военных упала на спортивную площадку лицея № 32.

13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде.

До этого ФСБ России сообщало, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.