Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. Об этом во вторник, 11 октября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, снарядами поврежден трансформатор подстанции, сейчас от электроэнергии отключено более 2 тыс. жителей. Жертв и пострадавших нет.

«На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

8 октября он сообщил, что украинские войска обстреляли и село Тишанка в Белгородской области. В результате ранения получила девушка 16 лет, также осколками было повреждено два легковых автомобиля работников зерновой компании.

До этого, 17 сентября, министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в результате обстрела под Белгородом погиб человек, еще двое пострадали.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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