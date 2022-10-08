Подросток получила ранение при обстреле ВСУ под Белгородом

Подросток получила ранение в результате обстрела села Бирюч в Валуйском районе Белгородской области со стороны украинских войск. Об этом сообщил 8 октября губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, украинские войска обстреляли и село Тишанка в Волоконовском районе. По предварительно информации, в результате этой атаки пострадавших нет. Однако было повреждено осколками 2 легковых автомобиля работников зерновой компании.

17 сентября министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в результате обстрела под Белгородом погиб человек, еще двое пострадали.

За день до этого, 16 сентября, Гладков сообщил о гибели человека после обстрела города Валуйки. Еще двум пострадавшим оказали помощь на месте. Губернатор области рассказал, что в результате атаки украинских войск в городе была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Кроме того, загорелись восемь частных жилых домов на улице Школьная и три автомобиля.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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